Более половины россиян планируют в 2023 году формировать сбережения

Накопления – важная часть финансового планирования.

Россияне склонны к сбережениям – таков вердикт аналитиков по результатам опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ). Оказалось, что более трети опрошенных откладывают денежные средства на протяжении долгого времени и готовы продолжить копить в 2023 году. В среднем россияне, планирующие накопления, предполагают откладывать ежемесячно до 20% от своего дохода.

- Россияне все чаще строят планы по сохранению и приумножению собственного капитала. Это позитивный тренд, позволяющий людям быть уверенным в своем будущем. Создавая накопления, важно найти разумный баланс между расходами и доходами, рационально подходить к тратам, подбирать оптимальные финансовые инструменты, которые помогут без риска потери вложений увеличить доход. Надо начать с решения базовых задач: проанализировать свои доходы и расходы, чтобы понимать, как оптимизировать лишние траты или воспользоваться дополнительными возможностями, например, налоговыми вычетами, а также завести привычку регулярно откладывать часть своих доходов, чтобы сформировать сбережения на будущее, — объясняет заместитель гендиректора страховой компании Наталья Белова.

Говоря о соотношении своих доходов и расходов, россияне отмечают необходимость разумного распределения средств. Однако среди респондентов есть и такие (30%), которые живут одним днем – их расходы равны доходам, а еще 14% и вовсе тратят больше, чем зарабатывают.

Среди опрошенных 56% респондентов состоят в браке либо проживают совместно с партнерами. Каждый третий из них (33%) заявляет, что ведет семейный бюджет совместно со второй половинкой. Еще 51% отмечают, что в их паре есть общий бюджет, но его планированием занимается один из партнеров. Только 16% опрошенных ведут раздельные бюджеты в семье.