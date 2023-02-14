Липецкие врачи протестировали современное медицинское оборудование

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Врачи отделения эндоскопии областной больницы в очередной раз провели апробацию современного медицинского оборудования. На этот раз они проверили новую эндоскопическую стойку, которая обладает уникальной комбинацией оптического и цифрового улучшения качества изображений, что расширяет возможности диагностики уже во время исследования.

Кроме того возможности аппаратуры позволяют использовать её как образовательную платформу – для обучения специалистов правильному описанию патологических очагов.

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Опыт работы с производителями медицинского оборудования является одной из визитных карточек клинической больницы. Доверие с их стороны к липецким специалистам – хирургам, урологам, травматологам, гинекологам и другим – как к профессионалам в своём деле постоянно растёт. Подтверждением этому является увеличение количества реализованных апробаций оборудования. Так, в 2021 году липецкие врачи провели четыре апробации, а в прошлом году – уже девять. Тестирование нового оборудования несёт многостороннюю пользу: производитель получает обратную связь в виде профессиональной оценки своего изделия, а врачи – возможность изучить новые методики и повысить свои знания и навыки. В выигрыше оказываются и пациенты, которым оказывают необходимую медицинскую услугу на современной медтехнике.

«У врачей областной клинической больницы богатый опыт диагностики и применения различных методов лечения, что обуславливается хорошей оснащенностью медучреждения современной техникой. Профессионализм наших медиков отмечают многие. Замечательно, что наши специалисты открыты к сотрудничеству, которое позволит улучшить качество медицинских услуг в глобальном смысле – способствует выпуску нового оборудования и его тиражированию в стране», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.