Рецепт от февральской рутины: чем заняться в Липецке

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Погода раскачивает «температурные качели», то обрушивая сильные морозы и снег, то насылая внезапную оттепель. Поэтому гулять не всегда есть желание, а домашние чаепития и походы в гости уже успели наскучить. Но тонуть в рутине тоже не хочется. Чем же занять себя в будни и выходные? А главное – как отдохнуть бюджетно? Рассказываем в нашем материале.

СМЕНА ОБСТАНОВКИ

Начнем с самого простого – со смены обстановки. Эффективный вид перезагрузки, который помогает абстрагироваться от привычной атмосферы и получить новые впечатления. И здесь не нужны какие-то глобальные путешествия. Иногда достаточно сесть за столик в кафе, глубоко вдохнуть аромат любимого кофе и позволить времени остановиться. Можно неспешно завершить рабочие задачи, почитать интересную книгу или провести время с друзьями.

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Эти мгновения станут еще приятнее для абонентов Tele2. Липчане могут бесплатно получить американо или капучино в сети ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка». Для этого нужно зайти в раздел «Обмен минут» на сайте tele2.ru или в приложении «Мой Tele2» и обменять 200 минут на промокод. Затем в приложении «Вкусно – и точка» ввести его в разделе «Акции» и выбрать напиток – на экране высветится QR-код. Его можно показать сотруднику на кассе или отсканировать в киоске самообслуживания. Корреспондент «КП-Липецк» сделал заказ через мобильное приложение – мгновенно получилось. Очень удобно и экономит время.

ПОГРУЖЕНИЕ В МИР КИНО

Еще один действенный вариант разнообразить холодные зимние вечера – поход в кино. Большой экран, качественный звук и уютное кресло – лучше может быть только возможность насладиться этой атмосферой бесплатно. И такое преимущество есть у клиентов Tele2. Они могут обменять неизрасходованные минуты на билет. Действия просты: получить промокод на сайте или в приложении оператора, затем на платформе развлечений Afisha.ru выбрать фильм и ввести промокод при покупке билетов. А дальше можно отправляться за хорошим настроением, сэкономив приличную сумму. Так, корреспондент «КП-Липецк» сходила в кино всего за 60 рублей, получив скидку за минуты 300 рублей. Промокодом можно покрыть и полную стоимость билета – все зависит от выбранного сеанса.

Кстати, ограничений по количеству промокодов на одного абонента нет, так что можно обменять накопленные минуты и купить сразу несколько билетов. Это замечательная возможность порадовать близких и провести время вместе.

На этой неделе в прокате фильмы на любой вкус – комедии, мультфильмы, боевики, фильмы ужасов. Вышло продолжение франшизы «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» (16+). Четверо друзей вновь отправятся в путешествие по глубинам мужского подсознания.

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С детьми можно сходить на мультфильм «Изумительный Морис». Рыжий красавец-кот путешествует с говорящими грызунами из города в город, при этом «спасая» местных жителей от нашествия крыс за хорошую плату. В Дрянь-Бринцбурге Морису и его друзьями придется сразиться с настоящим злом и разгадать главную загадку этого места. Возрастное ограничение 6+.

Для любителей легкого кино и юмора подойдет «Знакомство родителей» (16+). Молодая пара решает пожениться и познакомить родителей друг с другом. Тут и случается конфуз. Родители не только знают друг друга, но и скрывают пикантные секреты. Еще один отличный вариант и новинка проката – «Быть» (12+). История о молодом репере, который волшебным образом из 2023-го отправляется в суровый 1993 год, где встречает своих молодых родителей и попадает в лихие приключения того времени.

Если вы еще не посмотрели «Чебурашку»(6+), то стоит поторопиться. Картина идет на больших экранах уже больше месяца. Фильм перешел порог в рекордные 6 миллиардов рублей по сборам. Может забавный зверек с большими ушами покорит и ваше сердце?

ПОД ЗВУКИ СТАРИННОГО ФОРТЕПИАНО...

На медиаплатформе Afisha.ru огромный выбор городских мероприятий, которые точно помогут разнообразить серые будни. Это спектакли, концерты, выставки и многое другое. И, конечно, же клиенты Tele2 могут посетить культурные события бесплатно или со скидкой.

Например, в ресторации «Бальмонтъ» (на территории усадьбы «Скорняково-Архангельское») проходят уютные музыкальные вечера. Гости наслаждаются звуками старинного фортепиано, слушают классические и современные композиции. Прекрасный вариант для романтического вечера.

Интересно и бюджетно провести время в Липецке оказалось не так уж и сложно. Кстати, обменять минуты на кофе можно до 1 мая 2023 года, получить скидку на билеты – до 15 июня 2023 года. Обмен «новой валюты» также распространяется на фильмы от Wink, трафик в соцсетях и стриминговых сервисах, скидки на смартфоны, умные колонки, ТВ-приставки, фитнес-тренировки. Подробнее – на сайте tele2.ru.