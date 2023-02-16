В Липецке подвели итоги грантовой программы «Стальное дерево-2022»

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Благотворительный фонд «Милосердие» подвел в Липецкой области итоги грантового конкурса «Стальное дерево» за 2022 год. Неформальная встреча его участников прошла в городском культурном пространстве «Библиотека». Авторам социальных проектов вручили памятные призы и пригласили к участию в новом конкурсном отборе.

В прошлом году в грантовую комиссию «Стального дерева» из 13 регионов страны поступило около 500 заявок, в том числе более 200 – от жителей Липецкой области. В регионе стараниями волонтеров удалось успешно завершить 29 проектов. Они помогли благоустроить общественные пространства, открыть новые объекты уличной спортивной инфраструктуры, создать условия для развития детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержать инвалидов, провести культурно-исторические мероприятия.

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Так, в селе Порой Добровского района открыли музей русских народных промыслов. В cеле Долгоруково создали полноценную детскую анимационную студию, где сейчас делают свои первые работы более 100 школьников, среди которых дети из многодетных и малообеспеченных семей. В Лебедяни стартовал проект, который помогает сохранять от вырубки популяцию голубой ели. Для посетителей Данковского планетария открыта интерактивная площадка, где ребятам и взрослым можно прикоснуться к тайнам Вселенной, своими глазами увидеть спутник и другие макеты. Многофункциональный спортивно-игровой комплекс открыли в cеле Грязное, а в cеле Боринское - скейтпарк для любителей экстремальных видов спорта.

В Липецке почти 1500 горожан стали участниками краеведческого проекта. Цикл городских семейных экскурсий помог им лучше узнать о малоизвестных страницах истории города. На сцене липецкого муниципального театра поставили музыкальную сказку «Али-Баба и сорок разбойников». Спектакль адресован незрячим от рождения детям, маленьким зрителям с отклонениями в зрении, а также их родителям.

Сейчас на специальной онлайн платформе программы продолжается прием заявок для получения грантов 2023 года. Свои общественно полезные идеи до 28 февраля могут предложить жители Липецкой, Свердловской, Калужской, Белгородской областей и Алтайского края.

«Мы приглашаем всех желающих стать авторами социальных проектов, которые изменят к лучшему жизнь людей на отдельной улице, дворе или микрорайоне, - прокомментировала куратор программы «Стальное дерево» Яна Шафоростова, - За шесть лет добрые дела уже объединили более 30 тысяч человек. На гранты программы направлено свыше 90 млн рублей. Только в прошлом году их обладателями стали 74 жителя из трех федеральных округов России».

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Победителей конкурсного отбора 2023 года объявят в мае после очной защиты проектов с участием общественников, журналистов, представителей муниципалитетов и бизнеса, фонда «Милосердие». В Год наставника и педагога в России пристальное внимание будет уделяться проектам по поддержке педагогов, которые трудятся в сферах дополнительного образования, культуры и спорта. В зависимости от сложности и масштабности проектов предусмотрены гранты трех видов – 200 тыс. рублей, 300 тыс. рублей и 450 тысяч рублей. Их получатели должны завершить все работы не позднее, чем за девять месяцев.

Видеофильм о липецких проектах 2022 года смотрите по ссылке.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото и видео предоставлены пресс-службой фонда «Милосердие».