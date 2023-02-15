В прокуратуре Липецкой области подвели итоги работы за 2022 год Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 14 февраля в прокуратуре Липецкой области подвели итоги работы за 2022 год и поделились задачами на 2023-ий. Так, на 35% увеличилось количество коррупционных преступлений в регионе - более 200 в 2022-ом. По словам прокурора области Геннадия Анисимова, работу правоохранительных органов переориентировали. Если раньше чаще выявляли мелкие взятки, то теперь полицейские работают с более серьезными преступлениями. Исчез формализм.

- Успешность выявления коррупционной преступности напрямую зависит от деятельности полиции, - дополнил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Дмитрий Чистяков. - В первую очередь, речь идет о МВД и ФСБ. Более 40% преступлений - взяточничество. Остальные - превышение должностных полномочий и различные виды квалифицированных хищений.

Напомним, что в прошлом году в регионе удалось поймать высокопоставленных коррупционеров. Расследуются дела о взятках в 4 миллиона рублей в региональном МЧС, служебном подлоге экс-главы Лебедянского района, ряд уголовных дел на глав сельских поселений.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОРПУС ОНКОДИСПАНСЕРА СДАН. СКОРО ОТКРЫТИЕ?

Прокуратура продолжает контролировать ситуацию с хирургическим корпусом онкодиспансера. В 2019 году выяснилось, что несколько сотен миллионов бюджетных рублей на строительство объекта не освоили. В 2020 году ситуация усугубилась. В декабре 2022 года здание ввели в эксплуатацию - подписали акты, выдали разрешения. По состоянию на 14 февраля пациентов в онкодиспансере еще не было.

- Естественно, у нас возникают объективные вопросы, - выступил начальник управления областной прокуратуры по надзору за исполнением федерального законодательства Дмитрий Чурсин. - Сотрудники прокуратуры Левобережного района осуществляли надзорное сопровождение при строительстве онкодиспансера. Важно, чтобы объект использовался в должных объемах и по целевому назначению. Вопросы разрешаются, и мы уверены, что корпус в скором времени начнет работать и приносить пользу жителям.

В прокуратуре Липецкой области подвели итоги работы за 2022 год Фото: Юлия КЛЮЕВА

КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНАМИ НА ПРОДУКТЫ

Геннадий Анисимов прокомментировал вопрос lipetsk.kp.ru о росте цен на продукты. В частности, на прошлой неделе огурцы в регионе подорожали до 235 рублей за килограмм.

- Не только мы, но и наше вышестоящее руководство отслеживает обстановку по всем регионам, - поделился прокурор. - Анализ показывает, что такой рост цен носит сезонный характер. Постепенно они стабилизируются. Мы проводили ряд проверок и в прошлом году. В начале СВО общались с крупными ретейлерами, чтобы они не повышали цены. Принимали меры реагирования, объявляли предостережения не только в Липецке, но и по области. Удалось удержать стоимость отдельных социально-значимых товаров - гречки, молока, масла и тд. Но главный результат - не пришлось вводить потолок цен на некоторые товары.

В 2023 году эту работу продолжат. Колебания цен не остаются без внимания прокуратуры, заверил Анисимов. Он добавил, что в каждой ситуации нужно тщательно разбираться в объективности происходящего. Так как с одной стороны, цены нужно удержать, а с другой - они формируются рядом экономических причин.

МАССОВЫЕ ПРОВЕРКИ РЕСУРСНИКОВ И ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ

Также на пресс-конференции рассказали о проверке по жалобам на холод в квартирах в 8 районах Липецка. Прокуроры нашли нарушения в работе управляющих компаний. Они несвоевременно реагировали на погодные условия, не регулировали температуру в домах.

В первом квартале 2023 года в Липецкой области проверят все ресурсоснабжающие организации - как они соблюдают требования законодательства об энергоэффективности. Это делается для того, чтобы липчане получали в квитанциях обоснованные суммы за ресурс.

Еще один вопрос - задолженность по зарплате. И хотя это явление не носило массового характера в 2022-ом, единичные случаи на предприятиях все же были. Так, в Липецкгражданпроекте работникам задолжали свыше 5 миллионов рублей. Прокурор внес в адрес руководителя общества представление. Возбудили уголовное дело. В итоге сотрудникам выплатили их кровные. А в Данкове после коллективной жалобы в прокуратуру фельдшеры скорой помощи получили 344 тысячи рублей страховых выплат.

Затронули и тему СВО. А именно, ошибки во время частичной мобилизации.

- В тот период бюрократия отошла на второй план, - вспоминает Геннадий Анисимов. - Стояла задача на конечный результат. Если человек уходил незаконно, его возвращали. Это и многодетные отцы, и липчане с проблемами здоровья. Не всегда причина была в том, что военкомат не доработал. Мало кто сообщает в орган об изменениях в жизни - рождении детей, состоянии здоровья. Даже соответствующие подразделения на предприятиях не всегда до конца отрабатывают этот вопрос. Вот и получились несостыковки.