Игорь Артамонов: Скоро ждем ещё 14 машин

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня вручили ключи от 42 новых автомобилей «Лада Тревел» и «Лада Гранта» главным врачам районных и центральных районных больниц области.

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«Приятно, что транспорт, который планировали передать медикам в этом году, вручаем уже в феврале. В Липецкой области быстро провели контрактацию – еще в прошлом году. Благодаря своевременной работе помощь придет раньше и для медиков, и для пациентов», – сказал Михаил Мурашко.

На пополнение автопарка было выделено более 34 млн рублей из федерального и областного бюджетов в рамках реализации федерального проекта модернизации первичного звена здравоохранения Липецкой области.

«В селах эти машины медикам очень нужны. Они предназначены для выездов врачей на вызовы и для доставки пациентов в больницы и поликлиники. Также на служебных авто будут перевозить анализы в лаборатории для исследований, доставлять лекарства жителям отдалённых сёл и деревень. Продолжим обновлять автопарк районных больниц», – отметил Игорь Артамонов.

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До конца 2023 года по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Липецкую область поступят 14 полноприводных «УАЗиков». С учетом переданных сегодня машин автопарк больниц за год обновится на 56 автомобилей.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.