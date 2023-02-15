На 11 пространствах Липецка установят дополнительные камеры видеонаблюдения

В Липецке появятся дополнительные камеры видеонаблюдения Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на 11 пространствах установят дополнительные камеры видеонаблюдения и фонари. Речь идет о местах массового пребывания липчан - городские площади, территории возле учреждений культуры и тд. Об этом сообщили на заседании антитеррористической комиссии в мэрии 15 февраля.

Председатель департамента образования Светлана Бедрова рассказала, что во всех подведомственных учреждениях есть тревожные кнопки, камеры, рамки металлодетекторов, ручные металлоискатели. В 2023 году на охрану школ и детских садов выделили 165 миллионов рублей. Педагоги обсуждают с детьми, как действовать в нештатных ситуациях, проводят тренировочные эвакуации.

Председатель департамента культуры и туризма Иван Хромых сообщил, что из 37 объектов ведомства паспорта безопасности имеют 33. Категорирование территорий «Городской молодежный центр», Остров Зеленый, парковая зона «Рудничный», сквер имени Крупской запланировано на этот год. Все пространства департамента спорта и физической культуры имеют паспорта безопасности и соответствуют требованиям антитеррористической защищенности.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, собравшиеся также обсудили профилактические мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму. Их проведут в виде квестов, тренингов, лекций, круглых столов.

Еще один вопрос, который обсудили на заседании - работа с иностранцами. По словам замначальника полиции УМВД России по городу Александра Головина, полицейские проверили 400 мест возможного проживания и работы нелегалов. 243 граждан привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания.