Руководитель «Липецкэнерго» ответил на вопросы потребителей на «Дне клиента»

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Директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин в рамках очередного Дня клиента ответил на вопросы клиентов, касающиеся электроснабжения.

Встреча с посетителями традиционно была организована на площадке центра «Мой бизнес» при поддержке Управления экономического развития Липецкой области и ЛРО ООО МСП «Опора России».

Подавляющее количество вопросов касались сроков технологического присоединения к электрическим сетям. Кроме того, потребителей интересовали возможности увеличения существующей мощности, переноса энергообъектов за пределы земельного участка, требования законодательства в отношении строительства и размещения объектов в охранных зонах энергообъектов.

Каждый отдельный случай был рассмотрен руководителем энергопредприятия индивидуально, все клиенты получили исчерпывающие разъяснения и сроки реализации мероприятий, исполнение которых Виталий Мордыкин взял под личный контроль.

Отдельное внимание уделялось вопросам, касающимся ответственности потребителей за сохранность приборов учета. Подчеркивалось, что о фактах неумышленного повреждения счетчика или его пломбы, к которым могут относиться действия детей, домашних животных или рабочих при проведении ремонта, необходимо незамедлительно сообщить в ресурсоснабжающую организацию. Если собственник вовремя не уведомит энергетиков о повреждении счетчика, то указанное нарушение будет считаться безучётным потреблением, что повлечет за собой крайне негативные последствия для владельца прибора учета.

Дни клиента проводятся в «Липецкэнерго» еженедельно с ноября прошлого года и успели стать эффективной площадкой для конструктивного диалога с потребителями и оптимального решения спорных и наиболее сложных вопросов.

«День клиента» стал эффективным инструментом в расширении внешних коммуникаций. Возможность очного обсуждения вопросов, безусловно, способствует улучшению обслуживания наших клиентов», – отметил директор «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Напоминаем, очный прием физических и юридических лиц по вопросам, связанным с деятельностью филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» в части электроснабжения, проводится каждый четверг с 10:00 в Центре «Мой бизнес» по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 8.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»