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Экономика16 февраля 2023 11:05

Все больше россиян становится владельцами кредитных карт

Эксперты зафиксировали в январе наступившего года рост в 2,5 раза по сравнению с январем 2022-го
Источник:kp.ru
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Согласно статистике от банка «Открытие», активнее всего в январе оформляли кредитки жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Среди субъектов страны самый большой прирост показало Поволжье – более чем в три раза (лидируют в регионе города Ижевск, Казань, Саратов и Чебоксары).

По оценке экспертов, рост продаж кредитных карт сопровождается ростом популярности их заказа в дистанционных каналах - за год кредитки стали оформлять через сайт и мобильное приложение в 4 раза чаще.

В целом, число активных кредитных карт за год выросло почти на 40% и составляет порядка 450 тысяч, констатируют в банке.

БИЗНЕС-ПРЕСС