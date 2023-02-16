Все больше россиян становится владельцами кредитных карт

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Согласно статистике от банка «Открытие», активнее всего в январе оформляли кредитки жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Среди субъектов страны самый большой прирост показало Поволжье – более чем в три раза (лидируют в регионе города Ижевск, Казань, Саратов и Чебоксары).

По оценке экспертов, рост продаж кредитных карт сопровождается ростом популярности их заказа в дистанционных каналах - за год кредитки стали оформлять через сайт и мобильное приложение в 4 раза чаще.

В целом, число активных кредитных карт за год выросло почти на 40% и составляет порядка 450 тысяч, констатируют в банке.