Фонд «Милосердие» защищает детей от киберугроз

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Он учит детей и родителей навыкам безопасного обращения с Интернетом. Инициатива возникла на стыке профессиональных интересов преподавателя Липецкого металлургического колледжа Юлии Масловой и желания студентов проявить себя волонтерами. Осуществить задуманное помог благотворительный фонд «Милосердие» и грантовая программа «Стальное дерево».

«Интернет — это большие возможности, но не всегда они используются во благо, — считает Юлия Маслова. —Дети просто не умеют противостоять такому напору. Наш проект «Киберзонт» призван сформировать такой навык, чтобы не быть застигнутым врасплох».

Волонтеры несколько месяцев проводили занятия не только для ребят, но и родителей. Среди обсуждаемых тем - распознание разных видов негативного контента в сети и способы противодействия ему. Ребятам предлагали разобрать стандартные ситуации по разным направлениям киберугроз, но при этом спрашивали, не как они поступят сами в таком случае, а как бы порекомендовали выйти из ситуации. Погружение в тему помогает разглядеть первые сигналы опасности и заметить, что злоумышленники пытаются поймать на «крючок».

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Созданная командой «Киберзонта» площадка может стать базой для любой инициативы по кибербезопасности. Разработка уже заинтересовала московских педагогов и школьников, и они с удовольствием готовы внедрять у ее у себя.

Сейчас на специальной онлайн платформе программы продолжается прием заявок для получения грантов 2023 года. Свои общественно полезные идеи до 28 февраля могут предложить жители Липецкой, Свердловской, Калужской, Белгородской областей и Алтайского края.

Победителей конкурсного отбора 2023 года объявят в мае после очной защиты проектов с участием общественников, журналистов, представителей муниципалитетов и бизнеса, фонда «Милосердие». В Год наставника и педагога в России пристальное внимание будет уделяться проектам по поддержке педагогов, которые трудятся в сферах дополнительного образования, культуры и спорта. В зависимости от сложности и масштабности проектов предусмотрены гранты трех видов – 200 тыс. рублей, 300 тыс. рублей и 450 тысяч рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».