«Липецкэнерго» выпустило мультипликационный фильм о недопустимости энерговоровства

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В рамках деятельности по противодействию хищениям электроэнергии филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» выпустил тематический мультипликационный фильм, авторами сценария которого стали сами энергетики.

Мультфильм наглядно демонстрирует – энерговор потенциально подвергает опасности не только свои жизнь и здоровье, но и окружающих людей.

Сюжет мультфильма прост, но поучителен. Главные герои – лесные жители. В роли отрицательного персонажа Енот, решивший экономить свои средства за счет других. Незаконно подключившись к электросетям, он потреблял электроэнергию бесплатно, в обход счетчика, в то время как платить за него пришлось соседям, живущим в этом же дереве. Но это полбеды – незаконный наброс на провода стал причиной перегрузки в сети и привел к пожару. К счастью трагического финала удалось избежать, однако последствия «находчивости» Енота оказались печальными для всех – жители леса остались без электричества и имущества. Предприимчивый Енот получил серьезные травмы, штраф за незаконные действия и внушительный счет на возмещение убытков соседям и энергетикам.

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Анимационный фильм запущен в трансляцию на одном из главных телевизионных каналов региона.

«Липецкэнерго» напоминает, о фактах хищения электроэнергии потребители могут сообщить по телефону: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный), а также оставить информацию на сайте «Россети Центр» перейдя по баннеру «Останови воровство электроэнергии!»

«В развлекательную форму мультфильма мы заключили крайне серьезную проблему энерговоровства. Транслируя его для широких масс, «Липецкэнерго» в очередной раз напоминает – закрывая глаза на незаконное энергопотребление, вы рискуете не только качеством и бесперебойностью электроснабжения в вашем доме, но и своей собственной безопасностью и здоровьем», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлены «Липецкэнерго»