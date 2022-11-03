Группа НЛМК вошла в топ-50 рейтинга ИТ-работодателей России

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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, вошла в топ-50 рейтинга

ИТ-работодателей России, составленного крупнейшим ресурсом для ИТ-специалистов Хабр.ру в партнерстве с HR-консалтинговой компанией «ЭКОПСИ». НЛМК стала одной из пяти промышленных компаний в топ-50.

Рейтинг формировался на основе опроса 16 тысяч ИТ-специалистов, которые оценивали узнаваемость и привлекательность для работы 750 компаний из различных секторов: информационные технологии, информационная безопасность, банки, ритейл, промышленность, телеком.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.