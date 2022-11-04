Воронежские семьи мобилизованных получили подарки из Красноярска в рамках акции «Россия – единая семья! От всего сЕРдца»

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От Красноярского регионального отделения «Единой России» в Воронеж прибыло 50 подарочных наборов для семей мобилизованных воронежцев. Подарки в рамках партийной акции «Россия – единая семья! От всего сЕРдца» ко Дню народного единства получили малообеспеченные и многодетные семьи.

В посылках – продукция местного производства: чай, орехи, мед, конфеты красноярского производства, сгущенка, тушенка и паштеты из оленины, а также детские настольные игры, письма со словами поддержки и небольшие иконы. Эти подарки совместно с региональным отделением партии собрали жители из разных районов края.

Посылки адресатам доставили активисты «Молодой Гвардии» и сотрудники соцзащиты.

Жительница Воронежа Анастасия и ее пятилетний сын в числе тех, кто получил поддержку из далекого сибирского региона. Глава их семьи был призван в рамках частичной мобилизации.

«Это так неожиданно и трогательно. Очень душевная акция. Спасибо большое Красноярску за поддержку. Самое главное, что мы все вместе», - сказала Анастасия.

Воронежское региональное отделение «Единой России» со своей стороны отправило подарочные наборы для семей мобилизованных жителей Красноярска.