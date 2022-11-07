Фонд «Милосердие» открывает липецким школьникам мир прикладных технологий

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В Липецке при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» стартовал образовательный проект, который поможет более 400 старшеклассникам поближе познакомиться с такими прикладными технологиями, как металлография, электролиз, литье сплавов.

Интерактивное обучение пройдет на базе Липецкого государственного технического университета. На средства гранта программы «Стальное дерево» для организации мастер-классов закуплено пять наборов специального учебного оборудования "Конструирование сплавов». Оно позволит на практике показать, как взаимодействуют различные металлы, и как это влияет на свойства сплавов. Ребята научатся моделировать процессы электролиза, а также узнают о принципах литейного производства и применения формовочного инструмента.

Перед началом проекта специальную подготовку по использованию нового учебного оборудования прошли 25 преподавателей технического университета. После этого они стали руководителями мастер-классов. Для учеников более десяти липецких школ проведут тематические лекции, после чего сами ребята станут участниками экспериментальных исследований в различных областях материаловедения.

«Мы помогаем создать условия для глубоко погружения старшеклассников в практику применения законов физики и химии на современном производстве, – отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, - Хорошим подспорьем в этом стало специальное учебное оборудованием, которое мы передали в университет. По итогам обучения у ребят сложится широкое представление о различных направлениях работы с металлами, что, возможно, определит выбор их будущей профессии».

Проект завершится финальным конкурсным мероприятием. Его участники смогут предложить свой проект по теме работы с металлами.

Грантовая программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов направлена на защиту окружающей среды, благоустройство общественных пространств и улучшение качества жизни. Она действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. Сумма грантов от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, уже превысила 40 млн рублей. В этом году грантополучателями стали 76 жителей пяти регионов России: Алтайского края, Липецкой, Белгородской, Калужской и Свердловской областей. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь.

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».