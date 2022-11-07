НЛМК обновляет доски почета ко дню рождения предприятия

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Традиционно к этой дате, во всех цехах обновляют доски почета и проводят церемонии награждения. В этом году отметят более 700 лучших работников. Каждый из награжденных проявил себя в различных областях производственной деятельности – кто-то подавал инициативы по улучшению и совершенствованию процессов, кто-то участвовал в корпоративных мероприятиях и волонтерских акциях, многие проявили себя как наставники для новых сотрудников.

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Портреты награжденных сотрудников впервые украсят не только цеховые доски почета. В этом году специальный раздел появился на сайте Виртуального города НЛМК. Здесь у всех награжденных появилась личная страница в Зале Почета. Информация доступна с любого устройства. Более того, можно поделиться ссылкой в социальных сетях и разделить свою радость с друзьями и родственниками.

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А в Корпоративном университете НЛМК, в честь дня рождения комбината открылась выставка «Наука как искусство» (12+). Все экспонаты представлены в диджитал-формате: левитирующие структуры металла, проекции с микроскопов Scios и Talos, голограммы, ожившие фотографии. Экспозиция посвящена красоте науки, научным достижениям НЛМК и прогрессу в области технологий. Посетить выставку можно бесплатно, но необходимо заранее записаться здесь.

Историческая справка:

7 ноября 1934 года доменная печь №1 Новолипецкого металлургического завода выдала первый чугун. Пуск нового завода стал знаковым событием для отечественной промышленности. Страна, которая только становилась на рельсы индустриализации, остро нуждалась в новых производствах. Первый чугун первой доменной печи НЛМЗ стал отправной точкой в истории становления современной металлургической компании.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото и видео: пресс-служба НЛМК.

12+