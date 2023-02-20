В 2022 году энергетики «Липецкэнерго» отремонтировали более 47 км ЛЭП

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В прошедшем году в рамках реализации ремонтной программы специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» отремонтировали 81 трансформаторную подстанцию и более 47 км линий электропередачи всех классов напряжения, провели капитальный ремонт 5 силовых трансформаторов на питающих центрах. В целом на ремонт сетей в филиале направлено более 206 млн рублей.

Среди наиболее крупных объектов ремпрограммы – модернизация высоковольтной линии электропередачи 110 кВ «Правобережная – Вербилово», от надежной работы которой зависит электроснабжение 37 населенных пунктов Хлевенского и Липецкого районов с населением более 16 тыс человек. Другим значимым проектом филиала стал ремонт силового оборудования на ПС 110/6 кВ «Западная» в Ельце, питающей более 36 тыс потребителей, в том числе таких как ООО «ПЭТ-Технолоджи», которое является одним из первых объектов сети центров ядерной медицины в Центральном федеральном округе, созданных при участии РОСНАНО, а также объекты жизнеобеспечения, медицинские учреждения и промышленные предприятия.

Отдельное место отводилось мероприятиям по обеспечению надежной схемы электроснабжения областного центра. Специалисты филиала отремонтировали 313 кабельных линий 6-10 кВ, выполнили ремонт силового оборудования на подстанции 110/10/6 кВ «Юго-Западная», от которой запитаны более 87 тыс. потребителей, в том числе объекты крупнейшего производителя и поставщика энергоресурсов в Липецкой области – филиала ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация» и липецкий завод минеральных вод «Эдельвейс Л».

«Своевременное и качественное выполнение ремонтной программы – безусловный приоритет нашей деятельности, поскольку от этого зависит безаварийная работа энергооборудования и надежность электроснабжения потребителей», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»