Липецкие парламентарии скорректировали бюджет области: доходы вырастут почти на полмиллиарда рублей

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Сегодня на комитете по экономике депутаты Липецкого облсовета одобрили изменения в Закон “Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов”.

С учетом предлагаемых изменений доходы областного бюджета в 2023 году увеличиваются почти на 493 млн рублей за счет средств федерального бюджета и составят 73,3 млрд рублей.

Расходы увеличиваются на более чем 5 млрд рублей за счет остатков средств на счетах – 4,7 млрд рублей и финансирования дорожной деятельности из федерального бюджета - 493 млн рублей. В итоге расходы бюджета составят более 100 млрд рублей. Дефицит – 26, 9 млрд рублей. Основным источником покрытия дефицита будут переходящие остатки на счетах областного бюджета.

- Это первая корректировка бюджета в этом году. Существенная сумма выделяется на ремонт наших областных дорог. Также будут направлены средства на приведение в порядок детских оздоровительных лагерей, чтобы создать все необходимые условия для комфортного отдыха детей, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

В целом Дорожный фонд будет увеличен на 2,7 млрд рублей. На эти цели направят как поступившие федеральные средства, так и остатки средств областного бюджета с прошлого года.

Дополнительные 85, 6 млн рублей выделяется на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры области. Запланировано строительство очистных сооружений в реабилитационно-оздоровительном центре “Лесная сказка”, строительство котельной в санатории “Мечта”, реконструкция детской стоматологической поликлиники Липецка.

Еще 28 млн рублей направят на ремонт водоснабжения, канализации, уличное освещение в детском лагере “Березка”.

Около 106 млн рублей направят на субсидии по завершению строительства проблемного объекта долевого строительства. Деньги пойдут на благоустройство дворовых территорий и на технологическое присоединение проблемных объектов долевого строительства к инженерным сетям, выплаты пострадавшим участникам долевого строительства по улице 50 лет НЛМК.

Свыше 53 млн рублей предусмотрено на выполнение работ по замене в многоквартирных домах лифтов и на проведение работ по энергосбережению при проведении капремонта общего имущества в МКД.

Более 35 млн рублей заложены на установку пожарной сигнализации в школах-интернатах и ремонтные работы. Еще на 29 млн рублей будет приобретен транспорт для школ-интернатов.

45 млн рублей пойдет на реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма.

Окончательное решение парламентарии примут на сессии 2 марта.

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого облсовета.