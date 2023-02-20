В прошлом году частота оплатит по QR-коду через СБП выросла в разы

Динамика такова: более чем на 45% по количеству и на 28% по объему.

Статистика от банка «Открытие» гласит: клиенты в 10 раз чаще стали платить по QR-коду через СБП в 2022 году. Таковы результаты анализа трат в мобильном приложении и интернет-банке, на которые приходится более 99% всех дистанционных платежей и переводов. За 2022 год количество онлайн-операций увеличилось почти в полтора раза, а их объем вырос на треть по сравнению с годом ранее. При этом количество платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) увеличилось в десять раз, а их объем – в пять раз.

- В течение прошлого года наблюдался повышенный интерес к оплатам покупок смартфонами по QR-кодам через СБП. Пик пришелся на январь – сентябрь, тогда в шесть раз увеличилось число клиентов, пользовавшихся таким способом оплаты. А доля клиентов, использующих СБП, в общем объеме карточных покупок увеличилась за этот же период впятеро, с 2% до 10%. Далее рост приостановился. Полагаю, что платежи по QR-кодам будут набирать популярность, если упростится процесс оплаты, — отметил Михаил Щипков, бизнес-лидер направления платежи и переводы трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие».

Частота бесконтактной оплаты товары и услуги через СБП по QR-коду выросла на четверть, в итоге количество таких оплат выросло в 10 раз, объем — в 5 раз. Частота переводов физлицами через СБП увеличилась на 23%, количество — в 2,5 раза, объем — в 2 раза. При этом P2P-переводы с карты на карту упали на треть и по количеству, и по объему.