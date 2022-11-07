День клиента в «Липецкэнерго» теперь будет проходить каждую неделю

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Мероприятие было организовано совместно с Управлением экономического развития Липецкой области и Липецкого регионального отделения «Опора России» на площадке Центра «Мой бизнес», расположенного по адресу: г. Липецк. ул. Кузнечная, 8.

Прием клиентов провел директор «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин, а также руководители управления взаимодействия с клиентами. Вопросы в основном затрагивали технологическое присоединение к электросетям, сроков выполнения работ по договорам и наличия возможности техприсоединения. По каждому из них клиентам были предоставлены необходимые разъяснения и выработаны конкретные решения.

День клиента будет проводиться еженедельно по средам в центре «Мой бизнес» в формате встреч с потребителями и личного общения с руководством липецкого филиала «Россети Центр».

«Я получила исчерпывающие разъяснения по своему вопросу. Теперь мне понятен порядок действий в моей конкретной ситуации. Такой формат – хорошая возможность оперативно получить помощь в решении сложных вопросов», – рассказала клиент «Липецкэнерго» Елена Сешенова.

Стать участником Дня клиента желающие смогут, записавшись через баннер «День клиента», размещенный на сайтах всех муниципальных районов региона и Управления экономического развития Липецкой области, а также в Центре обслуживания потребителей и пунктах по работе с потребителями на базе районных электрических сетей. Предприниматели могут записаться, направив заявку в Центр «Мой бизнес».

«Проведение Дня клиента оказалось полезным не только для потребителей, но и для меня лично, что называется получил информацию из первых рук. Такое взаимодействие позволяет увидеть слабые места в нашей работе и направить усилия на их устранение. Клиенты – главный приоритет для нас, поэтому мы готовы встречаться, обсуждать и находить взаимовыгодные решения по возникающим вопросам, не доводя их до уровня разбирательств», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено Липецкэнерго