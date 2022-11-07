Обучение, развлечения и подарки: больше возможностей для насыщенного понедельника

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Каждый понедельник до 21 ноября абоненты оператора могут выбрать сразу три подарка от партнеров компании.

Представителям молодого поколения важно быть в эпицентре событий, наполнять жизнь новыми впечатлениями и положительными эмоциями даже в начале недели. Чтобы сделать понедельник не только насыщенным, но и выгодным – воспользуйтесь идеальным комбо из трех бонусов от партнеров Tele2:

– Чикенбургер в подарок в ресторанах «Вкусно – и точка». Перекусить с друзьями в популярной сети быстрого питания и обсудить последние события – это уже настоящая традиция, которая по понедельникам станет еще приятнее.

– Скидка 50% на урок с преподавателем в Skillbox и годовой доступ к платформе для изучения английского языка. К процессу образования стоит подходить комплексно. Индивидуальное занятие с преподавателем поможет выявить точки роста, а доступ к платформе – самостоятельно развивать навыки в удобное время.

– Скидка 30% при покупке билетов на Kassir.ru. Концерты популярных исполнителей и театральные представления – это то, что дарит незабываемые впечатления и позитивный заряд. А если запланировать поход на интересное мероприятие в самом начале недели, то можно еще и существенно сэкономить.

К слову, каждый понедельник можно собрать комбо под личные потребности, выбрав до трех подарков из расширенного списка предложений от партнеров. Акция «Понедельники» действует для всех клиентов Tele2 до 21 ноября 2022 года. Чтобы получить бонус, необходимо активировать промокод в приложении «Мой Tele2», для получения доступа к контенту Wink и Skillbox – перейти по ссылке. Использовать код у партнера нужно именно в понедельник в период действия акции. Полный перечень предложений доступен на сайте проекта ponedelniki.tele2.ru.

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