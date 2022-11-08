На НЛМК определили лучшего водителя БелАЗа

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На Новолипецком металлургическом комбинате провели соревнования среди водителей автомобилей БелАЗов. В конкурсе приняли участие 12 специалистов с четырех площадок группы НЛМК (Стагдок, Доломит, СГОК, НЛМК). Все они стали победителями внутренних конкурсов.

Испытания для участников поделили на три части: теория, ремонт и вождение. Тест включал в себя 50 вопросов о правилах дорожного движения и эксплуатации большегрузов, затем участникам предстояло определить неисправность в автомобиле.

Самой зрелищной частью соревнований стало вождение. Водители машин грузоподъемностью до 45 тонн демонстрировали навыки скоростного маневрирования: змейка при движении вперед и назад, заезд в бокс, остановка у стоп-линии. Все упражнения водители выполняли с наполненным водой ведром на подножке автомобиля. Задачей участников было не перевернуть ведро и не расплескать воду при выполнении маневров.

По результатам всех испытаний победителем конкурса стал представитель липецкого автотранспортного управления из второй автоколонны Александр Суринов. Второе и третье места, также заняли липчане - Иван Жихарев и Юрий Васин.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото и видео: пресс-служба НЛМК.