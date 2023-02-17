В Липецкой области провели для школьников урок кибербезопасности

«Ростелеком» как один из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде и управление образования и науки Липецкой области провели для школьников региона урок кибербезопасности.

Занятие состоялось в рамках Всероссийского проекта «Урок цифры» и было приурочено к Международному дню безопасного интернета. Ведущий аналитик данных компании Сергей Лутохин прочитал лекцию учащимся инженерно-технологической школы № 27. Параллельно была организована видеотрансляция занятия, благодаря чему ученики более 60 учебных заведений региона смогли «посетить» его дистанционно.

Специалист «Ростелекома» рассказал, какие приемы используют киберпреступники и как не попасться на их уловки. Эксперт порекомендовал проявлять максимальную осторожность. Он объяснил школьникам, что использование VPN-сервисов делает информацию, хранящуюся на смартфонах, уязвимой для многих вирусных программ. Заразить устройство можно и при переходе по неизвестной ссылке.

Как отметила исполняющая обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области Инесса Шуйкова, в учебном процессе активно используются цифровые возможности. Взрослые и школьники иногда забывают про осторожность в Сети, сталкиваются с опасностью, которую трудно распознать. Поэтому так важно подготовить школьников ко встрече с угрозами. «Уроки цифры» помогают ребятам понять, как безопасно использовать интернет.

Дмитрий Овсянников, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративным и государственным сегментами:

«Цифровые сервисы от “Ростелекома” сейчас доступны даже в отдаленных селах Липецкой области, а к интернету подключены все региональные школы. Доступ в Сеть внутри учебных заведений полностью контролируется: дети защищены от вредоносного контента, вирусных программ. Другое дело — дома. Для нас важно, предостеречь подростков от киберопасностей, поэтому мы считаем необходимым поделиться с ними своими знаниями и опытом».

В конце занятия участники проверили свою готовность ко встрече с интернет-мошенниками, ответив на вопросы лектора в прямом эфире. Кроме того, всем желающим организаторы предложили закрепить свои знания, поучаствовав в специальной викторине, размещенной на сайте «Ростелекома». Представители компании также передали библиотеке школы, на базе которой прошел урок, книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир». Еще 15 экземпляров отправлены в районные школы.

Кибербезопасность — один из ключевых приоритетов современного общества, поэтому «Ростелеком» уделяет большое внимание информационной безопасности в Сети и повышению цифровой грамотности детей и взрослых. Эта работа также соответствует целям Альянса по защите детей в цифровой среде и созданию комфортной и безопасной цифровой среды для детей.

Фото предоставлено «Ростелеком»