На новогоднее оформление и разборку украшений в Липецке выделили 7,5 миллионов

В Липецке ищут подрядчика, который смонтирует новогодние украшения Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке ищут подрядчика, который украсит к Новому году 2023 пространства города. Победившей на торгах организации нужно будет оформить площади Константиновой, Клименкова, Соборной, Петра Великого, а также перед ОЦКНТиК. В пресс-службе мэрии уточнили, что все украшения прошлогодние. Потратиться придется только на их установку.

На Соборной площади появится 18-метровая ель. Она состоит из 1600 искусственных ветвей. В хвою вплетены световые гирлянды. Новогоднее дерево украсят 1 200 голубых и серебристых шаров.

На площадях Константиновой, Клименкова и возле Областного центра культуры смонтируют 14-метровые елки. Напомним, что площадь Петра Великого вновь оформят в стиле сказки "Алиса в стране чудес". А 16-метровую ель установят прямо сверху фонтана. От ее макушки растянут световой шатер.

Все работы должны выполнить до 10 декабря. Убрать елки и другие украшения - до 10 февраля 2023 года. На установку и разборку украшений в этом году выделили 7,5 млн рублей. В прошлом году это сумма была выше - более 30 млн.