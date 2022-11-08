Конец коридора затмений: big data о том, как общаются разные знаки зодиака

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Оператор Tele2 день завершения коридора затмений, 8 ноября, проанализировал, с кем и насколько активно общаются разные знаки зодиака. Аналитики big data исследовали интернет, голосовую и SMS-активность клиентов, а также общение разных знаков зодиака между собой.

Вопреки стереотипам о неразговорчивости, мужчины пользуются голосовой связью больше, чем женщины. Суммарное количество исходящих минут у мужчин всех знаков на 15% выше показателей противоположного пола. Также женщины менее охотно отвечают на входящие вызовы и стремятся быстрее закончить разговор: суммарная продолжительность принятых звонков на 29% ниже, чем у мужчин.

В макрорегионе «Черноземье» абоненты мужского пола тоже оказались разговорчивее дам – в общей сложности они потратили на исходящие звонки на 23% больше минут, а суммарная продолжительность входящих звонков у мужчин на 41% больше, чем у представительниц противоположного пола. Наибольшей популярностью среди обоих полов в Черноземье, если опираться на количество входящих звонков, пользуются Девы, Тельцы и Раки. Статистика по исходящим звонкам показала, что в макрорегионе меньше всего среди мужчин и женщин любят разговаривать Стрельцы, Скорпионы и Весы.

В целом по стране топ-5 наиболее активно общающихся пар выглядит следующим образом:

- Овен – Телец

- Овен – Дева

- Телец – Дева

- Близнецы – Телец

- Овен – Рак

При меньшей тяге к голосовому общению, женщины с лихвой компенсируют это общением в интернете. Дамы вне зависимости от знака зодиака суммарно используют на 31% больше интернет-трафика, чем абоненты мужского пола. При этом наиболее активными в сети стали женщины, родившиеся под знаком Близнецов, Тельцов, Раков. Среди мужчин в сети наиболее активны Близнецы, Раки и Овны.

В макрорегионе «Черноземье» женщины также значительно активнее пользуются мобильным интернетом – суммарно они используют на 14% больше трафика, чем мужчины. В числе активных дата-юзеров оказались представительницы Близнецов, Раков и Тельцов, среди абонентов мужского пола больше всего интернет-трафика расходуют также эти знаки зодиака. Наименее активными в сети среди представителей обоих полов в Черноземье оказались снова Скорпионы, Стрельцы и Весы.

В целом по стране больше остальных пользуются голосовой связью мужчины в возрасте от 31 до 45 лет. При этом 66% от общего количества минут разговоров в месяц они расходуют на общение с ровесницами. Следом идут представители возрастной группы от 46 до 56 лет. Наиболее активно они общаются с женщинами в возрасте от 31 до 45 лет – 35% от суммарного объема минут, и с представительницами своей возрастной группы (от 46 до 56 лет) – 34%.

Среди женщин наиболее активно голосовой связью пользуются представительницы аналогичных возрастных групп. Женщины из группы 31-45 лет чаще всего звонят ровесникам, активность дам в возрасте от 46 до 56 лет также почти равно распределена между мужчинами из групп 31-45 лет и 46-56 лет.