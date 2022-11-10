Когда металл «оживает в цифре»: на выставке «Наука как искусство»

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Мерцающие мозаично-причудливые панно, 3D проекции на больших дисплеях… Посетители выставки в кампусе Корпоративного университета НЛМК, посвященной научным достижениям комбината и прогрессу в области технологий, поначалу были озадачены. Вместо ожидаемого «выставочного набора» образцов стали, сплавов, оборудования – необычные инсталляции в стиле видео- и саунд-арт, QR-коды…

Говорим наука - подразумеваем искусство

Этой экспозицией, как пояснили организаторы, они хотели передать инновационность металлургии, где огромная роль отведена науке.

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- Все началось, когда посмотрели снимки с микроскопа. С командой дизайнеров решили их «раскрасить», а потом…оживить, получилась целая галерея. Хотели подчеркнуть, что наука прогрессирует и продолжает удивлять, - пояснила задумку начальник отдела бренд-коммуникаций Галина Молчанова.

Что же увидели посетители? Работу сканирующего электронного микроскопа (с увеличением 100-тыс крат), левитирующие 3D структуры покрытий и стали, «ожившие» фото микроструктуры и снимки процесса работы сотрудников компании.

Выставка, как отметил экскурсовод (сотрудник лаборатории RnD), посвящена научным разработкам, которыми занимается международная команда. Основная задача исследований – совершенствование существующих продуктов, снижение их себестоимости, разработка новых направлений, уменьшение эконагрузки.

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- Идей много, примерно половина превращается в технические разработки, до клиента их доходит еще меньше. Но результативность растет, всегда ищем двойное, тройное применение материалов, - отмечает Артем Митрофанов, руководитель дирекции по исследованиям и разработкам новых видов продукции меткомбината.

Изюминкой выставки стала digital-галерея, где перед посетителями, словно в детском калейдоскопе, предстали «живые» цветные узоры микроструктуры.

- Это то, что находится внутри металла. Мы решили придать жизнь тем изображениям, которые видит оператор микроскопа. Немного украсили, придали художественности, совместив искусство и науку, - пояснил ст.инженер RnD Центра НЛМК Алексей Ишимов.

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И такая «цифровая задумка» популяризации научных достижений в металлургии организаторам выставки, судя по эмоциям посетителей, удалась.

- Было интересно, увлекательно. Ожидал какие-то образцы, которые можно потрогать, а увидел нечто необычное. Стильно оформлено, не пожалел, что пришел, - делится впечатлениями студент магистратуры ЛГТУ Никита Колесников.

Своя экспрессивная оценка от увиденного и у его товарища, студента НИТУ МИСиС Александра Букинича:

- Это просто невероятно. Есть на что посмотреть.

Территория образовательных решений

Для посетителей выставки организовали экскурсию по кампусу Корпоративного университета металлургического комбината.

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Посетители полюбовались стеклянным атриумом с его символами – «воздушным» мостиком, инсталляцией среза рулонной стали. Ознакомились в ходе экскурсии и с возможностями учебных аудиторий-трансформеров. В кампусе можно проводить до 20 занятий разной сложности одновременно, его посещаемость – до 1000 человек в день. Здесь обучаются сотрудники НЛМК, проводятся сессии и конференции для внешних клиентов. Конечной точкой экскурсии стало самое красивое помещение – отлично оборудованная библиотека на 4-м этаже, где экскурсанты увидели и удобную обстановку, и зону «дизайн-мышления», и прекрасный вид из окна.

А впереди еще их ждали лекции экспертов в зале «Ломоносов».

Все началось с костра

Металл – основа цивилизаций. Таков был основной посыл лекции о «металлургии вчера, сегодня, завтра», которая началась с экскурса в историю. Говоря об эволюции технологии получения металла, руководитель направления дирекции по развитию новых технологий процесса, д.т.н. Антон Рощин отметил, что фактически «все началось с костра», который впоследствии превратился в горн и т.д.

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За 3,5 тысячи лет в металлургии сделан видимый скачок – если до 18 в. для переработки 5 т чугуна в ковкое железо уходило 21 сутки, то уже в конце 19 в., с использованием конвертера, на это тратилось менее часа. Идеальным агрегатом для эффективного сжигания топлива стала доменная печь. Но, как заметил лектор, сама технология восстановления железа осталась, по сути - это «все та же «технология костра» конца каменного века».

Загадок, связанных с металлами, и сейчас множество. Водород, к примеру, при высоком давлении уже…металл, не восстановлен рецепт дамасской стали, да и самой стали более 3,5 тыс. марок…

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«Железный век продолжается и развивается, нужны и химики, и физики, и математики. На ваш век хватит, все только начинается», - адресовал преимущественно к молодежной части аудитории Антон Рощин. Он призвал молодежь «присоединяться к поискам, не бояться заниматься металлургией».

С помощью искусственного интеллекта

Как создавать, открывать новые материалы с нужными свойствами? Можно ли их предсказывать? О том, реально ли (и как) это сделать, в своей лекции рассказал специальный гость вечера профессор Сколтеха и РАН - кристаллограф, химик, профессор Российской академии наук Артем Оганов. В 2011 году журнал «Форбс» включил Оганова в список самых успешных российских ученых.

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До сих пор в этой сфере доминировало два способа – случайный поиск, открытие или метод проб и ошибок. Но сейчас ученые убеждаются, что, используя искусственный интеллект, можно предсказать новые материалы целенаправленно, применяя потенциал компьютера. И это открывает огромные возможности для исследователей. Так, группа китайских ученых в сотрудничестве с Огановым использовала изобретенный им метод предсказания кристаллических структур и открыла такое соединение (сегодня несуществующее) как гидросиликат магния. Согласно гипотезе, он был скрыт в земных недрах и «приберег» воду в эпоху катастрофических катаклизмов, предопределил эволюцию планеты.

Лекция была в меру и научной, и популярной. А главное - познавательной и захватывающе интересной. Но что ждет человечество – по-прежнему остается вечной загадкой.

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На вопрос от «Комсомолки» о «топ-списке наиболее востребованных материалов в будущем» Артем Оганов изложил свою версию:

- Полная сверхпроводимость, «горячая» проблема – аккумуляторные материалы. Очень интересная тема – электроматериалы, преобразующие тепло в электричество. Важны материалы для биосовместимости и хранения информации. В числе важных задач – создание новых марок стали, предсказание деградации материала.

Владимир КУЛИК. Фото автора и пресс-службы НЛМК.