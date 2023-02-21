МегаФон усилил LTE на федеральной трассе «Дон»

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Стабильный сигнал и 4G-интернет стал доступен автопутешественникам, а также более чем шести тысячам жителей ближайших населенных пунктов.

Количество людей, проехавших по автодороге на территории Липецкой области с лета прошлого года выросло в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Чаще всего Липецкую область посещают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Нижнего Новгорода, Курска и Волгограда. Интернет-трафик путешественников, проезжающих через регион, за полгода превысил 55 Тб. Этого хватит на просмотр около 100 тысяч эпизодов сериала «Дальнобойщики».

В зону улучшения покрытия попали села Становое, Телегино, деревни Белевец и Плоты. За время работы жители уже успели прокачать более 100 ТБ. Больше всего трафик вырос в Телегино — на 35%, где пользователи смотрели видео онлайн и качали тяжелые файлы. Не отстают и абоненты из Белевца и Плотов, там рост составил 24% и 22%, соответственно.

«Качественная связь вдоль федеральных трасс важна не только для удобства использования телеком-сервисов, прежде всего это вопрос безопасности. С начала года мы запустили базовые станции на протяжении трассы М-4. Также строительство новых объектов повышает качество связи в населенных пунктах, расположенных вдоль шоссе», — говорит директор МегаФона в Липецкой области Иван Бувальцев.

В прошлом году инженеры оператора увеличили зону покрытия LTE в Липецкой области. МегаФон провел работы на порядка 20 новых и существующих объектах связи. Улучшение качества голосовой связи и скорости мобильного интернета почувствовали жители Липецка, Усмани, Воронца, Бабарыкино и других населенных пунктов региона.