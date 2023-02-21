Почти 80% россиян не приемлет отпуск в январе и феврале

Зимой большинство россиян предпочитает отдыхать дома или на даче.

44% россиян ни разу не брали зимний отпуск в последние пять лет. 79% - не хотят уходить в отпуск в январе или феврале. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и Росгосстрахом.

- Результаты опроса подтверждает и наша статистика страхования путешественников, - комментирует Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования страховой компании. – Несмотря на то, что предновогодняя пора и канун майских праздников являются одними из пиковых периодов приобретения полисов для поездок, максимальное количество страховок люди все же оформляют в летние месяцы. Так, например, в 2022 году на «летние» полисы пришлось примерно 49% от всех приобретенных за год.

Итак, только 19% опрошенных одинаково нравится отдыхать летом и зимой, нашлись и 3% тех, кто любят зимний отпуск больше летнего. Более всего настроены отдыхать летом на Северном Кавказе, где этот показатель доходит до 85 %.

Среди занятий для зимнего отдыха россияне называют желание отдыхать дома или на даче (52%), совершить турпоездку в другой регион России (31%), поехать заграницу в теплые края (29%), кататься на горных лыжах или сноуборде (18%), а также на беговых лыжах (14%).

Что касается трат, то этой зимой не было отдыха у 38% респондентов, поэтому они не заплатили за него ни копейки. 21% потратили на отдых зимой 2022-2023 года менее 10 тысяч рублей, 24% - от 10 до 50 тысяч, 12% - от 50 до 100 тысяч, и 5% - свыше 100 тысяч рублей.