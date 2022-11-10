В столице продолжается форум FINOPOLIS 2022

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Форум инновационных финансовых технологий, инициированный Банком России, в этом году проходит уже в 7-й раз. В его рамках ведущие эксперты и лидеры финтех-индустрии, банковского и ИТ-сообщества, а также представители органов государственной власти обсудят ключевые вопросы применения цифровых технологий, импортозамещения, развития цифровизации и многое другое.

В ходе его деловой программы традиционно подписывается множество соглашений, контрактов и намерений о сотрудничестве. Например, накануне банк «Открытие» и компания «ПИКС Роботикс» заключили партнерское соглашение, предусматривающее совместную разработку платформы для роботизации банковских процессов.

Документ подписали старший вице-президент, заместитель руководителя операционного блока банка Оксана Апейкина и гендиректор российского разработчика программного обеспечения Сергей Ложкин.

- Предмет соглашения – создание платформы управления и оптимизации бизнес-процессов к концу 2024 года, - сообщила Оксана Апейкина, попутно рассказав, что на сданный момент в банке действует более 300 роботов.