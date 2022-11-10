В Липецке оштрафуют управляющие компании, которые не подготовят подвалы для укрытия людей в случае ЧП

В Липецке проверяют подвалы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке проверяют подвалы, которые в случае опасности могут стать убежищами. Из 3,2 тысяч многоквартирных домов потенциальные укрытия есть в 1 790. Управляющим компаниям обозначили задачу - в ближайшее время привести их в порядок. В противном случае руководителей УК оштрафуют.

В этот четверг 10 октября подвалы проверил председатель департамента ЖКХ Андрей Переверзев. Помещения должны быть сухими, освещенными, проветриваемыми и без мусора. Так, на двери подъезда дома №4 в Учебном переулке висит объявление с адресом убежища и номером телефона, где хранится ключ от подвала. Рядом - указатели и инструкция на случай тревоги. Подвал дома соответствует всем условиям. Там можно укрываться до 12 часов. Кстати, есть еще одно требование - 1 кв.м. на 1 человека.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, к подвалу дома №39 по улице Кривенкова претензий тоже не возникло. Много усилий приложили специалисты, чтобы убрать укрытие в бывшем общежитии на Водопьянова, 16. Из подвала выгребли мусор, вкрутили разбитые лампочки. Единственный минус - земляной пол. Но, по словам директора управляющей компании, помещение можно использовать как временное убежище.

Напомним, что пожаловался на неподготовленные подвалы можно в Единую диспетчерскую службу по номеру 8-800-450-48-48.