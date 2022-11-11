В Липецке реализуется соглашение о взаимодействии в сфере экологического развития области

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В результате последовательной экологической модернизации, все доменные печи НЛМК теперь оснащены современными аспирационными установками, которые соответствуют уровню лучших мировых технологий.

Новая система аспирации включает фильтровальную установку, дымососы, сеть газоходов и специальные улавливающие зонты над местами выдачи продуктов плавки. Применены высокоэффективные рукавные фильтры, которые обеспечивают снижение остаточной запыленности отходящих газов на 95% по сравнению с показателем до реконструкции.

Вся улавливаемая пыль повторно используется в доменном производстве в качестве железорудного сырья.

Инвестиции в проект составили 320 млн рублей.

«Этот проект – очередной этап реализации соглашения о взаимодействии в сфере экологического развития до 2024 года между НЛМК, Минприроды России, Росприроднадзором и администрацией Липецкой области. Из девяти запланированных проектов реализованы уже семь, еще один планируется завершить в текущем году», - прокомментировал директор по экологии и климату НЛМК Никита Воробьев.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.