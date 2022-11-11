Роман Старовойт и Игорь Маковский подвели итоги масштабного проекта по выполнению наружного освещения в Курской области

.

В рамках рабочей поездки по приграничным территориям Центрального федерального округа генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский провел встречу с губернатором Курской области Романом Старовойтом.

Глава энергокомпаний проинформировал губернатора о вручении филиалу Курскэнерго паспорта готовности к осенне-зимнему периоду с высшей оценкой результатов, а также о своевременном исполнении всех мероприятий инвестиционного развития территорий. Основной темой встречи стало подведение итогов проделанной энергетиками масштабной работы по организации наружного освещения в 15-ти муниципальных районах на 600 улицах.

Стороны продолжат работу в этом направлении и в 2023 году. А итогом большого и нужного проекта по наружному освещению в 2022 году стало включение Романом Старовойтом и Игорем Маковским архитектурной подсветки символа региона - Курской Антоновки, в стиле которой выполнена действующая высоковольтная опора линии электропередачи напряжением 110 кВ.

«Сегодня, несмотря на наличие масштабных экономических вызовов, с которыми столкнулась наша страна, мы не только на высоком уровне подготовились к прохождению отопительного сезона, мы сделали жизнь людей, наших граждан светлее и безопаснее, а столице региона подарили новый, красивый символ», – отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский.

«Мы с вами в этом году провели масштабную работу по освещению районных центров. Крайне важный проект, потому что это не только безопасность, что особенно важно сегодня, но и, конечно, комфорт. Взаимодействие продолжится: уже разработаны проекты для Железногорска, а также нескольких приграничных районов», – подчеркнул Роман Старовойт.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»