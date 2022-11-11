«Липецкэнерго» и Липецкое региональное отделение «Опора России» – навстречу клиентам и бизнесу

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Филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» и Липецкое региональное отделение «Опора России» провели очередной День клиента, в ходе которого состоялось прямое общение заявителей с руководством электросетевого предприятия по вопросам электроснабжения. Участие Президента Липецкой торгово-промышленной палаты и представителей правительства Липецкой области обеспечило мероприятию расширенный формат.

Модератором встречи выступил директор «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин. Руководитель энергопредприятия предоставил потребителям подробные разъяснения по процедуре техприсоединения, увеличению существующих мощностей, а также о нововведениях в законодательстве, вступивших в силу с 1 июля 2022 г.

В центре внимания участников мероприятия – сроки техприсоединения домовладений и объектов бизнеса. Сокращению сроков техприсоединения в свете поручений правительства РФ в «Липецкэнерго» отводится приоритетное место.

«Без «Россети Центр» в развитии бизнеса нам не обойтись. Они создают инвестиционный климат. Да, есть моменты, которые вызывают критику, но нам дали понять, что они решаемы. Энергетики идут нам навстречу и действуют объективно, открыто, понятно. И сегодняшняя встреча подтвердила это. Мое обращение о техприсоединении объекта, имеющего важное социальное значение для села, взято на контроль руководства», – отметил индивидуальный предприниматель Вадим Давыдов, посетивший День клиента «Липецкэнерго».

Необходимые разъяснения по вопросу увеличения мощности получила также Елена Ромакина, представитель Компании «Энерком», специализирующейся на выпуске светодиодных систем освещения, керамических элементов и робототехнике. Продукция предприятия имеет высокий потенциал для экспорта и импортозамещения. В этом году компания стала лауреатом в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере производства потребительской продукции.

Отдельное внимание в ходе Дня клиента отводилось проблеме безучетного потребления. Важность данной тематики неоднократно озвучивалась сетевой организацией, и как было отмечено руководителем Бюро по защите прав потребителей и инвесторов «Опора России» Ксенией Емельяновой: «В этом вопросе необходимо двухстороннее движение. Необходимо действовать сообща. Как бы лояльно не относились к бизнесу, бизнес тоже должен быть чистоплотным, поэтому мы не только защищаем бизнес, но и обучаем его».

Данную позицию поддержал и Президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов, подчеркнувший необходимость создания условий для формирования цивилизованной культуры электропотребления.

По итогам совещания стороны наметили направления дальнейшего взаимодействия и сроки их реализации. Каждый заявитель, посетивший День клиента получил необходимые разъяснения по возникшим вопросам.

«Липецкэнерго» напоминает», что День клиента проводится на постоянной основе по средам на площадке Липецкого регионального отделения «Опора России», по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная, 8. Стать участником Дня клиента может любой житель области.

«День клиента – хорошая возможность для получения обратной связи, – отметил заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин. – Клиенты не всегда понимают механизм осуществления процедуры технологического присоединения, в том числе, в части обязательств самих заявителей и сетевой организации. Сегодня мы поговорили и об этом. В целом данная встреча подтвердила эффективность очного общения».

Фото предоставлено филиалом ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»