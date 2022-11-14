Проекты Группы НЛМК отмечены наградами Металл-Экспо 2022

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Группа НЛМК награждена медалями и дипломами 28-й Международной промышленной выставки Металл-Экспо 2022 за разработку и внедрение экологических и энергосберегающих технологий, проекты по улучшению свойств продукции и взаимодействию с клиентами.

Серебряные медали компания получила:

- за проект малошлаковой технологии плавки стали в Конвертерном цехе №2 НЛМК. С его помощью снижен расход извести и объемы образования шлака при производстве стали;

- за разработку энергосберегающей экологичной технологии производства брикетов из попутной продукции для дальнейшего использования в качестве сырья доменных печей.

- за реконструкцию систем улавливания неорганизованной эмиссии миксерного отделения в конвертерном цехе №1. Она позволит снизить эмиссию пыли на участке более чем в шесть раз;

- за разработку эффективной технологии производства автолистовых сталей. Она позволяет с минимальными издержками производить одновременно прочную и легкую сталь для автопрома.

В конкурсе «Лучший интернет-проект года» 2022 Группа НЛМК стала победителем в номинации «Дизайн». Жюри отметило удобство, эффективность и оригинальность сайта, созданного для продвижения нового бренда компании - саморезов «КРУТ». В этой же номинации был отмечен функционал и дизайн новой интернет-платформы R&D-Центра компании. В конкурсе «Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ» новый журнал «Сплав» - медиа Группы НЛМК о технологиях, продуктах и экспертизе - одержал победу в номинации «лучшее электронное корпоративное СМИ».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.