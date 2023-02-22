Ордена Мужества вручили семьям троих погибших в зоне СВО липчан

Липчан поздравили с Днем защитника Отечества Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Накануне 23 февраля жителей Липецкой области поздравили с Днем защитника Отечества. Мероприятие состоялось в Областном центре культуры на Космонавтов. Там собрались почти 600 человек, в том числе представители власти, силовых структур, кадеты и школьники.

Липчан поздравили с Днем защитника Отечества Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Губернатор региона Игорь Артамонов вручил семьям военнослужащих, погибших в зоне СВО, ордена Мужества. Высокую награду за отвагу и самоотверженность младший сержант Вадим Зайцев и лейтенанты Александр Бьелич и Владимир Кунцевич получили посмертно.

Рядового Дмитрия Дедова, получившего ранение, отметили медалью «За отвагу». Еще девятерых липчан наградили за безупречное исполнение служебного и воинского долга.

Липчан поздравили с Днем защитника Отечества Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

- Сегодня у нас опять хотят отнять независимость, – выступил Игорь Артамонов. – Опять хотят разрушить нашу страну. Но Россия имеет право быть сильной, об этом в послании Федеральному собранию сказал глава государства Владимир Путин. Наша доблестная армия и флот не позволят свершиться иному. Липчане с честью выполняют свой воинский долг, продолжая победные традиции отцов, дедов и прадедов.