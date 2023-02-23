Пенсионер из Грязей собрал аэросани и катает в них внуков и соседей

Аэросани Николая Языкова и его внука Никиты Фото: Юлия КЛЮЕВА

До недавнего времени о 73-летнем Николае Языкове из Липецкой области никто и не слышал. У него все было как у всех – семья, работа, отдых, заботы. Случались моменты, когда в ежедневную рутину добавлялись яркие краски. То мужчина шокировал соседей громкими звуками, раздающимися из очередной самодельной конструкции, то заманивал местных ребят моделировать летательные аппараты, увлекая рассказами о бесконечной голубой выси.

Возможно, байки о местном «изобретателе» так и не вышли бы за пределы узкого круга, но в дело вмешался знакомый семьи. Он сфотографировал и выложил в соцсети аэросани, которые пенсионер собрал с внуком Никитой. Интернет-пользователи оценили самодельный транспорт, и через некоторое время конструктору посыпались звонки от СМИ, причем не только от липецких.

- Не понимаю, что тут такого особенного? Обычные аэросани, - ответил мужчина, когда корреспондент «КП-Липецк» договаривался с ним о встрече.

Николай Языков преподавал в авиамодельном кружке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В ГОСТЯХ У МОДЕЛИСТА-КОНСТРУКТОРА

Николай Языков живет в своем доме в Грязях. К приезду lipetsk.kp.ru подготовился – расставил на диване множество моделей летательных аппаратов. Сразу начал рассказывать о каждом самолете – вот свободнолетающие, эти - резиномоторные, а здесь - радиоуправляемый. Еще со школы липчанин занимался авиамодельным спортом.

- Я мечтал стать летчиком, но не сложилось, - объясняет свою неудержимую страсть к полетам пенсионер. – Работал заведующим гаражами и автомехаником, параллельно преподавал в авиамодельном кружке. Ко мне школьники со всего города приходили заниматься, а некоторые выросли и сами начали преподавать.

Николай Языков преподавал в авиамодельном кружке Фото: Юлия КЛЮЕВА

К авиамодельному делу мужчина пристрастил всех окружающих. На соревнования брал даже соседей. Благодарен супруге, которая всегда поддерживала его увлечения. С особой теплотой рассказывает внуках и внучке. Их медали и награды пенсионер разложил на журнальном столике. А еще показал корреспонденту фотографии с авиасостязаний.

- Мне было лет 6, когда дед «занялся моим воспитанием», - шутит внук Никита. – Сначала делали простые модели самолетов из пенопласта. Потом более серьезные – резиномоторные, модели на двигателе. Со всем этим и выступали. Занимался авиамоделированием с 1 по 9 класс. Когда пошел в колледж, ездил на соревнования в качестве судьи.

Николай Языков с особой теплотой рассказывает о соревнованиях по авиамоделированию Фото: Юлия КЛЮЕВА

Моделист-конструктор с гордостью добавляет, что его подопечные становились чемпионами Липецкой области. Сказал, нужно знать множество хитростей, чтобы модель полетела: правильно выставить центр тяжести, сделать крылья, обклеить специальной пленкой. А перед этим нарисовать чертеж, по нему изготовить детали, все склеить.

Николая Языкова огорчает, что сейчас авиамоделизму уделяют мало внимания. По его рассказам, раньше на соревнования съезжались около 20 команд, почти 200 человек. В 2019 году он насчитал всего 60 участников. Но мужчина не унывает. После перерыва из-за пандемии он вновь планирует с ребятами поехать на соревнования. Сначала они с другом проведут показательные выступления в Грязях, а затем поучаствуют в областных состязаниях.

- Нет, не надоело, - смеется пенсионер. – Это спортивный азарт, новые знакомства. Хоть мне уже 73 года, а до сих пор тянет запустить в небо самолет.

НА АЭРОСАНЯХ ПО СНЕГУ И ПО АСФАЛЬТУ

Год назад Николай Языков вышел на пенсию, но спокойно усидеть на месте не смог. Ненадолго его увлек огород. Подлатав теплицы на участке, мужчина пошел работать охранником. Тогда же внук предложил смастерить аэросани.

- Деду же нужно чем-то заниматься, - аргументировал парень.

Когда-то у липчанина уже были самодельные аэросани. Вспоминает, что треск от них был такой, что в домах дрожали стекла. Он даже пару раз приезжал в них на работу. Посмотреть на чудо техники сбегались все сотрудники. Еще бы! Кабина, штурвал и сиденья транспорта были от самолета.

Корпус новых аэросаней сделали из алюминиевой трубы. Крыша – из поликарбоната. Двигатель поставили от ВАЗ-2108. Сиденья, руль и колеса тоже от «восьмерки». В задней части конструкции – винт из березы. В салоне два места. Конструктор предусмотрел для своей модели не только лыжи, но и приделал колеса, чтобы было удобно выезжать из гаража. Они легко снимаются – далее транспорт может скользить по снегу.

Аэросани Николая Языкова и его внука Никиты Фото: Юлия КЛЮЕВА

По словам пенсионера, если бы он покупал материалы, его изобретение обошлось бы ему в 15-20 тысяч. Но все вышло намного дешевле – основное нашли в гараже. Аэросани весят около 150 кг и разгоняются 40-45 км/ч. Автор этого самодельного шедевра любезно предложил прокатить корреспондента «КП». В небольшой кабине хоть и тесновато, зато ветер не дует.

- Соседи уже привыкли к шуму, - заверил Николай, когда завел свою машину. – Первые разы выбегали смотреть, что это у меня. Потом я им надоел.

На аэросанях липчанин катает внуков, племянников и местную детвору. Также ездит к речке – недалеко от дома протекает Матыра. Он любит рыбачить. В этом деле пенсионер тоже проявил фантазию – к лодке приделал мотор, винт и колеса, чтобы с суши сразу погрузиться в воду.

Аэросани Николая Языкова и его внука Никиты Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Это не первые и не последние выдумки Николая Кузьмича, - уверяет сосед Сергей, вышедший посмотреть на аэросани. – У него каждый год что-то новенькое.

Действительно, Николай Языков уже нашел себе занятие на лето. С внуком они будут дорабатывать аэросани. Лыжи сделают более широкими, чтобы транспорт лучше скользил по снегу. А там, может, какая новая идея придет в голову. Желания творить у моделиста-конструктора хоть отбавляй. А время и силы у такого активного пенсионера обязательно найдутся.

Аэросани Николая Языкова и его внука Никиты Фото: Юлия КЛЮЕВА

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