Фонд «Милосердие» продвигает передовые коммуникационные технологии

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Онлайн-платформа грантовой программы «Стальное дерево» от благотворительного фонда «Милосердие» отмечена дипломом всероссийского конкурса «Digital Communications AWARDS 2023». Награда вручена за один из лучших проектов по продвижению передовых коммуникационных технологий в социальной сфере.

Новый удобный инструмент уже смогли оценить участники конкурсного отбора 2023 года. Платформа существенно упрощает процедуру подачи заявки на грант и отслеживания всех этапов ее прохождения. Дружелюбный интерфейс акцентирует внимание соискателя на самом важном контенте. В отдельные блоки выделены требования к участникам программы, информация о критериях оценки проектов, ответы на часто задаваемые вопросы. В блоке «Медиа» представлены последние публикации о программе. Внизу страницы расположены кнопки соцсетей, схема навигации по сайту и контактные данные.

Форма подачи заявки представлена на сайте в виде дорожной карты. Для оперативного информирования участников о промежуточных результатах и комментариях экспертов предусмотрена автоотправка уведомлений. Отчитаться о расходовании средств грантополучателям поможет специальный раздел сайта, в котором размещен шаблон отчетности и рекомендациями по ее составлению.

Онлайн-платформа удобно адаптирована под мобильные устройства. Листать сайт на телефоне пользователь сможет пальцем одной руки.

Digital Communication AWARDS - ежегодный профессиональный конкурс, который проводит Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России. Он пропагандирует наиболее значимые достижения в области digital-коммуникаций, продвижения продуктов с помощью новых коммуникационных технологий и инструментов. В этом году независимое жюри оценивало проекты более 60 участников.

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Программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей пяти регионов страны действует уже седьмой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие» направлено свыше 90 млн рублей. В прошлом году обладателями грантов стали 74 жителя из трех федеральных округов России. Завершенные проекты помогли благоустроить общественные пространства, открыть новые объекты уличной спортивной инфраструктуры, создать условия для развития детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержать инвалидов, провести культурно-исторические мероприятия.

28 февраля фонд «Милосердие» завершает сбор заявок для участия в конкурсном отборе 2023 года. Победителей и получателей грантов до 450 тысяч рублей объявят в мае.

Сергей АЛЕКАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».