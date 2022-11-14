К Новому году 2023 в Липецке в сквере Ворошилова монтируют световой тоннель

В Липецке готовятся к Новому году 2023 Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке продолжают украшать улицы к Новому году 2023. В этот понедельник 14 ноября специалисты монтируют световой тоннель в сквере Ворошилова напротив стадиона "Металлург".

Конструкция - 9 арок, перетянутых светодиодными лентами. Две из них сделаны в виде часов. Работы планируют завершить к концу недели. Зажгут инсталляцию вместе со всеми украшениями города.

Одновременно с этим к празднику готовят фонтан на улице Ленина со стороны Соборной площади. Здесь уже установили основные металлические элементы и иллюминации. Конструкцию закрепляют на парапете.

Ранее сотрудники "Липецкгорсвета" украсили каскад фонтанов на спуске к Комсомольскому пруду. В этом году инсталляцию "Родник" комплексно отремонтировали - перебрали и заменили перегоревшие светодиоды, обновили лакокрасочное покрытие. В ближайшее время специалисты займутся фонтаном на улице Ленина со стороны Верхнего парка. Для липчан создадут эффект замерзших водных брызг.

Подготовить Липецк к празднику обещают к середине декабря. Напомним, что все украшения закупили в предыдущие годы. В этот раз средства выделили только на их монтаж и демонтаж.