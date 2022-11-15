На территории НЛМК в этом году обновили около 10 процентов дорог

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В этом году на промышленной площадке обновили около 10 процентов дорог. К работам приступили весной, в начале ноября сдали последние объекты. Общая протяженность дорожной сети на территории НЛМК составляет 250 км.

Одним из самых крупных проектов дорожного строительства стала реконструкция Проспекта «Центральный». За три месяца на участке в полкилометра заменили ливневую канализацию, укрепили опоры тоннеля, реконструировали пешеходные зоны и постелили новый асфальт. При этом работы вели без полного перекрытия дорог и тротуаров.

Улицу Конвертерную и проспект Проектировщиков также сдали после комплексной реконструкции. Здесь постелили новый асфальт, проложили тротуарные дорожки и поменяли освещение.

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Асфальт на территории комбината укладывают по особой технологии - в два слоя с применением геосетки. Это позволит покрытию, по которому передвигается преимущественно тяжелая техника, прослужить дольше. На все работы подрядчики дают гарантию сроком до пяти лет. Качество ремонта контролирует приемная комиссия и аккредитованная лаборатория.

На дорожные работы в этом году НЛМК направил более 200 млн рублей. В 2023 году запланировано комплексное обследование основных маршрутов. Его результаты лягут в основу новой шестилетней программы дорожных ремонтов.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.