Специалисты «Липецкэнерго» в 2022 обеспечили мощностью 12 социально значимых объектов

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Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» обеспечили электроснабжение школьных корпусов в Лебедяни и в посёлке Ключ Жизни Елецкого района, детского сада в селе Доброе и жилых домов в Добровском и Лебедянском районах. Общий объем предоставленной мощности составил порядка 400 кВт.

В рамках выполнения техприсоединения энергетики построили более 2 км линий 0,4 кВ, установили коммутационное оборудование и приборы учета.

Технологическое присоединение социально значимых объектов стало вкладом энергетиков в реализацию госпрограммы Министерства сельского хозяйства России «Комплексное развитие сельских территорий» и национального проекта «Жилье и городская среда». Торжественное открытие образовательных учреждений и жилых домов состоялось в январе текущего года при участии первого заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Строительство новых объектов является важной составляющей повышения качества жизни горожан. Так, современные школьные корпуса не только разгрузят переполненные образовательные учреждения, но и значительно повысят качество обучения и развития школьников. Новый детский сад, построенный по нестандартному проекту, таких в России всего два, позволит осуществлять переход детей из садика в школу с минимальной адаптацией. Возведенные жилые дома будут способствовать развитию сельских территорий.

«Липецкэнерго» ежегодно принимает участие в реализации государственных программ, которые направлены на развитие как областного центра, так и сельских территорий. Выполняя обязательства качественно и в срок, энергетики обеспечивают надежным электроснабжением социально значимые объекты, предприятия сельского хозяйства и промышленности», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Всего в 2022 году специалисты липецкого филиала ПАО «Россети Центр» присоединили к электросетям 12 социально значимых объектов.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»