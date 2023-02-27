Авторынок: большинство россиян уверено в дальнейшем росте цен

Более всего в росте цен в 2023 году уверены жители столицы и Дальнего Востока.

Таковы результаты опроса, проведенного специалистами «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»). Выяснилось, что 61% респондентов уверен в возвращении покинувших страну автоконцернов. Больше всего оптимистов оказалось в Сибирском (68%) и Южном (67%) федеральных округах.

Из ушедших автомобильных брендов нашим соотечественникам чаще всего не хватает европейских марок (так ответили 42%). 39% недостает японских марок, 15% - корейских и 5% американских. Больше всего об уходе «корейцев» сожалеют в Московском регионе (52%) и Центральном федеральном округе (50%), «японцев» - на Дальнем Востоке (85%), «корейцев» - в Северо–Кавказском и Уральском округах, «американцев» - на Северо-Западе.

При этом более половины (53%) считает, что схема параллельного импорта не сможет полностью заместить ушедшие бренды. Среди причин - более высокая цена ввозимых аналогов, несоответствие заграничных комплектаций российским реалиям, ввоз автомобилей преимущественно премиум-сегмента.

На перспективы отечественного автопрома в связи с уходом зарубежных марок россияне смотрят в целом оптимистично. Половина респондентов (50%) считает, что отечественный автопром будет развиваться активнее - в большей степени с данным мнением согласны опрошенные в Северо-Кавказском (49%) и Сибирском (41%) федеральных округах.

Описывая же будущее российских автодилеров, две трети (67%) респондентов однозначно отметили, что они продолжат переориентацию на китайские и отечественные марки. А все происходящие события, по мнению опрошенных, найдут отражение в ценовой политике: две трети считает, что в 2023 году машины продолжат дорожать.