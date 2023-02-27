Игорь Артамонов: У нас инновационная промышленность и кадры нужны соответствующие

.

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов провёл еженедельное совещание, где дал поручения свои заместителям по итогам Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Руководитель региона отметил, что часть из того, что было озвучено Главой государства, Липецкая область уже сделала. Создан и успешно работает институт социальных кураторов – специалисты закреплены за каждой семьёй мобилизованных. Началась трансформация колледжей и техникумов, которые преимущественно будут готовить кадры под запросы экономики.

В числе первоочередных задач, поставленных Президентом России, меры поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семей. Владимир Путин поручил развивать новые направления – долговременный уход, протезирование, реабилитацию. Игорь Артамонов поручил провести ревизию всех действующих региональных мер социальной поддержки и в случае необходимости внести предложения в областное законодательство. «Возможно, понадобятся новые соцучреждения, где военнослужащие могли бы проходить реабилитацию. База у нас хорошая – подготовим всё необходимое», – добавил губернатор.

Серьёзная инициатива касается улучшения жилищных условий работников предприятий оборонной промышленности, в том числе предполагается строительство арендного жилья. Губернатор поручил использовать все необходимые для этого механизмы, предварительно получив от компаний данные о востребованности такого вида жилья, чтобы составить дорожную карту.

В части развития промышленности прозвучала задача, над которой регион уже работает. Это подготовка кадров в системе среднего профессионального образования с учётом их востребованности на производствах.

«Поручил профильному блоку ускорить переход на новые стандарты обучения. У нас инновационная промышленность и кадры нужны соответствующие. Наши колледжи и техникумы будут готовить востребованных специалистов, которым и высокая зарплата гарантирована, и карьерный рост. Мы должны управлять этим процессом, чтобы обеспечить кадры для оборонной промышленности и для технологического рывка», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Обсуждая задачи по повышению благосостояния жителей, губернатор подчеркнул, что анонсированное Президентом РФ повышение МРОТ положительно скажется на росте заработной платы в бюджетной сфере. При этом руководитель региона отметил важность работы с коммерческими компаниями.

«Важно, чтобы и коммерческие предприятия добросовестно себя вели – вовремя платили и не «серую» зарплату. Поручил своим заместителям на постоянной основе проводить встречи с руководителями компаний, в том числе в районах, и обсуждать – где сложности, чем мы можем помочь, какие планы по инвестициям и оплате труда. Рассчитываем на конструктивный диалог», – сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.