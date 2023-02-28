Фонд «Милосердие» помогает растить юных Кулибиных

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Финансовая поддержка благотворительного фонда «Милосердие» поможет липецким школьникам принять участие в престижных межрегиональных и всероссийских соревнованиях 2023 года по направлению детского технического творчества.

Средства пойдут на оплату организационных расходов на поездки для воспитанников Центра технического творчества «Новолипецкий». В его различных секциях технической и творческой направленности ежегодно занимаются более трехсот юных липчан.

Ближайшие поездки запланированы уже в марте. Воспитанники Центра со своими работами поедут в Республику Татарстан для участия в Первенстве России по судомодельному спорту, а затем посоревнуются со сверстниками в открытых соревнованиях Тамбовской области по авиационным свободнолетающим моделям.

Благодаря поддержке фонда «Милосердие» в этом году юные картингисты Центра смогут принять участие в Чемпионате и Первенстве Черноземья по картингу, которые пройдут в Курске, Белгороде и Рязани. В июне в Ростовской области ребята из судомодельной секции посоревнуются на Первенстве по судомодельному спорту среди юношей.

«Наши программы помогают развивать инфраструктуру детского технического творчества и поддерживать познавательную активность молодежи, отметила заместитель директора фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - Для этого мы постоянно продвигаем целый ряд образовательных и волонтерских проектов, которые стимулируют интерес студентов и школьников к изобретательству и «точным» наукам, формируют у них инновационное мышление».

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».