Семь специалистов НЛМК победили во Всероссийском конкурсе «Инженер года»

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Пятеро сотрудников Новолипецкого металлургического комбината стали лауреатами Всероссийского конкурса «Инженер года – 2022». Еще двум специалистам присвоено звание «Профессиональный инженер России».

В конкурсе участвовало более 70 000 человек из 55 регионов России. В финал вышли более 1000 кандидатов. В их числе инженер лаборатории аналитического контроля НЛМК Валерия Ролдугина. Она разработала методику определения химического состава в железорудных материалах. Новый подход Валерии позволяет сократить затраты в процессе исследования и имеет экологический эффект. Методика успешно прошла аттестацию и активно применяется в работе.

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Еще один победитель - главный специалист кислородного цеха Илья Ткаченко. Он автор решения по повышению эффективности процесса разгрузки и загрузки кислородной компрессии, что позволит экономить электроэнергию, а также повышает надёжность обеспечения кислородом конвертерных цехов. Экономический эффект проекта составит не менее 15 миллионов рублей.

- Участие в конкурсе - дополнительный стимул посмотреть на производственные процессы под другим углом и найти нестандартные инженерные решения, которые позволили бы улучшить процесс. Дополнительно при реализации проекта приходится коммуницировать с разными специалистами, обмениваться опытом, перенимать знания. Это подстёгивает к тому, что никогда не надо останавливаться на достигнутом, так как всегда можно что-то сделать лучше. На НЛМК компания и сотрудники всегда развиваются вместе, - рассказал главный специалист кислородного цеха Илья Ткаченко.

Представители НЛМК принимают участие во всероссийском конкурсе с 2005 года. За это время победителями конкурса стали почти 100 специалистов комбината.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.