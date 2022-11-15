Импортозамещение: банки строят ИТ-инфраструктуру на базе отечественных компонентов

Импортозамещение в ИТ-сфере идет полным ходом.

Новые подходы коснулись всего: от архитектуры прикладных приложений до методик обеспечения высокой доступности информационных систем, ориентированный на использование доступных компонент отечественного производства. Об этом на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022 рассказал вице-президент, директор департамента архитектуры, интеграционных и процессинговых сервисов банка «Открытие» Андрей Залманов.

- После ухода западного бизнеса из России нам стало недоступно оборудование большинства западных брендов с уникальными функциями. По многим направлениям качественных аналогов альтернативные производители пока предложить не могут. Поэтому часть принципов, на которых ранее развивалась ИТ-инфраструктура, пришлось пересмотреть, - сообщил он.

По словам Залманова, в этом году банки и крупные компании приняли новые вызовы, связанные с ограничениями иностранных ИТ-решений, отсутствием адекватных отечественных заменителей для многих компонентов технологического стека, прежде всего – в части аппаратного обеспечения, и необходимостью компенсации этих ограничений.

Например, недоступность серверов класса hi-end предполагается компенсировать изменением архитектуры прикладных информационных систем: уходом от крупных централизованных решений к распределенным архитектурам, предусматривающим только горизонтальное масштабирование. Недоступность аппаратных балансировщиков - программными решениями. В целом, адаптированные подходы и решения предложены для всех ключевых направлений развития информационной инфраструктуры.