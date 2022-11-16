Фонд «Милосердие» помог создать спектакль для детей с проблемами зрения

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В Липецке при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» стартовал театральный проект, который поможет приобщить к искусству детей с ограниченными возможностями здоровья. Премьера новой постановки прошла на сцене Липецкого муниципального драматического театра.

Музыкальная сказка «Али-Баба и сорок разбойников» (6+) - это спектакль с закрытыми глазами по пьесе Вениамина Смехова. В первую очередь он адресован незрячим от рождения детям, маленьким зрителям с отклонениями в зрении, а также их родителям.

Создать такую необычную постановку предложила группа артистов муниципального театра во главе с Галиной Кулешовой. Они стали участниками грантовой программы «Стальное дерево» и получили поддержку конкурсного жюри. Средства гранта пошли на пошив костюмов для занятых в спектакле артистов, подготовку театрального реквизита, приобретение мебели и специальных станков, на которых будут располагаться зрители.

Работа над постановкой заняла несколько месяцев. Были разработаны оригинальные эскизы костюмов, декораций и реквизита, в том числе декорационного шатра, в котором идет действие спектакля. Специально для спектакля создан клавир произведения и аранжировки музыкальных номеров.

Первыми зрителями спектакля стали ребята из специализированной школы, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Через песни, звуки, запахи, тактильные ощущения они на полтора часа погрузились в атмосферу старой арабской сказки и восточного базара. В ходе постановки ребята смогли ощутить себя в ролях разных персонажей: в качестве бедняков они побывали в гостях у Али-Бабы, вместе с разбойниками скакали на лошадях, заходили в разные комнаты загадочной пещеры с богатствами.

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«Дети с нарушением зрения воспринимают окружающую реальность на основе анализа доступных их восприятию отдельных признаков, – прокомментировала директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, - Интерактивная театральная постановка поможет наполнить жизнь таких ребят новыми эмоциями и яркими впечатлениями, снять невидимые барьеры на пути к волшебному миру искусства. Спасибо всему коллективу театра за поддержку в реализации такого необычного проекта».

Показ особенного спектакля «Али-Баба и сорок разбойников» кроме сцены драматического театра запланирован в местных школах-интернатах, на площадке Центра образования, реабилитации и оздоровления слабовидящих детей. Для остальных зрителей будет доступна обычная версия постановки, которая войдет в постоянный театральный репертуар.

Грантовая программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов направлена на защиту окружающей среды, благоустройство общественных пространств и улучшение качества жизни. Она действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. Сумма грантов от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, уже превысила 40 млн рублей. В этом году грантополучателями стали 76 жителей пяти регионов России: Алтайского края, Липецкой, Белгородской, Калужской и Свердловской областей. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».