В Воронежской области расходы на развитие экономики и инфраструктуры в 2023 году запланированы в объеме 35% от общих расходов бюджета

фото: Воронежская областная Дума

В Воронежской облдуме состоялось заседание «экономического» блока Комитетов регионального парламента.

В рамках этой рабочей встречи депутаты профильных Комитетов рассмотрели в «нулевом» чтении проект закона «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, наряду с социальной сферой приоритетом остается развитие региона.

- Расходы на развитие экономики и инфраструктуры в 2023 году запланированы в объеме 35% от общих расходов бюджета. Также сохранены все виды финансовой поддержки муниципалитетов. В целом рассматриваемый депутатами Воронежской областной Думы проект бюджета реален к исполнению и устойчив к всевозможным негативным проявлениям, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Также Владимир Нетёсов отметил, что на сегодняшний момент продолжаются консультации депутатского корпуса по вопросу включения в бюджет следующего года новых пунктов для реализации. В том числе, это касается развития инфраструктуры в муниципальных образованиях, а также решения социальных задач.

В обсуждении главного финансового документа области приняли участие депутаты регионального парламента, представители исполнительных органов власти региона.

фото: Воронежская областная Дума

Сначала парламентарии ознакомились с докладом о прогнозе социально-экономического развития Воронежской области на 2023 и плановый период 2024—2025 годов. В частности, было отмечено, что достигнутый экономический потенциал, диверсифицированная структура экономики и положительная динамика развития ряда макроэкономических показателей позволяют позитивно прогнозировать перспективы социально-экономического развития области на 2023-2025 годы.

Созданные базовые макроэкономические условия являются в среднесрочной перспективе определяющим фактором восстановления роста региональной экономики в целом, в том числе активизации инвестиционной деятельности.

фото: Воронежская областная Дума

Затем депутаты заслушали основной доклад — проект закона «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Так, на цели развития региона в бюджете следующего года предлагается направить более 56,5 млрд рублей. Из этого объема 8,7 млрд рублей запланировано на поддержку отраслей экономики, 47,8 млрд рублей — на развитие инфраструктуры региона — строительство и ремонт объектов социальной сферы, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, благоустройство территорий, улучшение жилищных условий граждан.

фото: Воронежская областная Дума

В проекте бюджета сохранены все виды финансовой поддержки муниципалитетов. В следующем году в местные бюджеты предлагается направить 99 видов трансфертов в общем объеме более 55 млрд рублей.

Было отмечено, что Воронежская область является регионом с одним из самых низких уровней долговой нагрузки среди субъектов ЦФО, занимая по этому показателю четвертое место. Минфин России относит регион к группе субъектов с высоким уровнем долговой устойчивости. Это дает возможность планировать участие области в привлечении дешевых долгосрочных федеральных кредитов для реализации проектов по развитию местной инфраструктуры.