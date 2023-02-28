Губят организм все наркотики - и растительные, и «синтетика»

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1 марта провозглашен как международный день борьбы с наркоманией. И хотя по значимости проблем она опустилась с 3-4 на 5-6 место, наркомания по-прежнему несет серьезную угрозу жизни людей и безопасности государства. Какова ситуация в Липецком регионе?

- Сейчас на учете состоит 1381 больных наркоманией – эта цифра за последние годы незначительно менялась, - отмечает заслуженный врач РФ Михаил Коростин. – Есть и группа пациентов - потребителей наркотических средств с вредными последствиями (раньше назывались злоупотребляющие) – таких у нас 1247 человек. И важная задача – не допустить их попадания в группу с тяжелым течением болезни. Впервые выявленных в этом году было 88 человек (в прошлом году - 66). Большой процент таких выявленных пациентов продолжают наблюдаться, лечиться, проходить реабилитацию.

В паре с наркотиками идет и ВИЧ-инфекция, риск подхватить ее в «наркоманской среде» по-прежнему высок.

- Среди наиболее распространенных наркотических средств в регионе – наркотики растительного происхождения, опиаты (13,9%), снизилось до 5,7% количество спайсов, - проясняет главврач. - Существует бестолковый миф про якобы «не вредность» некоторых из видов наркотиков. Они все губительны для здоровья, несут зло и большие проблемы обществу.

Серьезной проблемой остается смерть от передозировки. В этом году умер 91 человек (годом ранее – 87). Сложность в том, что употребляющие наркотики (нередко в состоянии опьянения) вне поля зрения медиков и чаще всего умирают дома, а приятели-наркоманы бросают их, не оказывая помощь. Каждый случай таких отравлений рассматривается специально созданной рабочей группы с представителями наркоконтроля.

Большая профилактическая работа ведется и среди учащихся, проводятся (по принципу добровольности) медосмотры с тестированием, сдачей анализов.

- В этом году планируем провести 3 тысячи таких медисследований, вместе с департаментом образования определяем учебные заведения, и уже в марте начнем там тестирование учащихся, - замечает Михаил Коростин. – Особо подчеркну, что все происходит со строгим сохранением врачебной тайны. Практически все, у кого оказывались положительные результаты, в дальнейшем отказались от употребления наркотиков. Надеюсь, что в будущем такое тестирование станет обязательным и внезапным.

Какова распространенность и доступность наркотиков в регионе и чем рискуют «закладчики» отравы?

- На сегодня так называемая оценочная распространенность наркотиков составляет у нас 1,25% (ранее была даже выше 2%). И мы надеемся, что благодаря работе специалистов, правоохранителей, общественников, СМИ эта тенденция на снижение сохранится, - уверен Михаил Коростин. – Одна из уловок наркомафии – вовлечь молодежь в распространение наркоты через закладки И здесь надо понимать всем любителям «легких денег», что наказание за это жесткое и суровое.

Еще многие, как пояснил главврач, тешат себя иллюзией легкого отказа от наркотиков .

- Это болезнь, и если она приходит, то навсегда. Есть большие риски сорваться даже тем, кто считает себя «завязавшими». У нас действует программа лечения, помощи тем, кто хочет избавиться от этой пагубной привычки.Стационарную реабилитацию прошли более 170 человек, из них 41 направлен по путевке управления соцполитики на социальную реабилитацию в НКО. В этом году запланировано уже 60 таких путевок в центр соцреабилитации наркозависимых в Добровском районе. Эта программа показала свою действенность и эффективность – свыше 60% прошедших реабилитацию, не употребляют наркотики больше года.

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Владимир КУЛИК.

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