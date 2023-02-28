Продолжается активное развитие цифровой инфраструктуры в Липецкой области

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В 2022 году компания «Ростелеком» модернизировала действующие и проложила свыше 5 000 км новых волоконно-оптических линий связи внутри городов и других населенных пунктов, что в 2,5 раза превышает протяженность Уральских гор.

В результате 973 тысячи семей получили техническую возможность подключения к высокоскоростному интернету до 1 Гбит/с и широкому спектру цифровых услуг. Особое внимание при строительстве сети связи компания уделила новым жилым районам в городах, а также пригородным коттеджным поселкам. Наиболее крупные технологические проекты реализованы в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Смоленской областях, а также Республике Северная Осетия, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и Москве.

«Сегодня цифровая инфраструктура “Ростелекома” охватывает более 40 млн домохозяйств страны, что составляет свыше 70% от их общего количества. Мы продолжаем инвестировать в ее развитие, прокладывая новые волоконно-оптические линии связи в мегаполисах и отдаленных местностях, и зачастую становимся единственным доступным провайдером в населенном пункте. Благодаря этому пользователи получают высокоскоростной интернет и возможность подключить современные и удобные сервисы, которые помогают сделать жизнь более комфортной и безопасной», — отметил директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.

Фото предоставлено «Ростелеком»