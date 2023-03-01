Около 450 социальных идей собрала в регионах программа «Стальное дерево»

.

Завершился прием заявок на получение грантов программы «Стальное дерево», которую благотворительный фонд «Милосердие» продвигает пяти регионах России. В общую копилку важных социальных инициатив 2023 года поступило около 450 предложений от активных жителей.

Этап приема заявок длился в режиме онлайн полтора месяца. За это время более 240 предложений пришло от жителей Липецкой области. От белгородцев поступило более 100 общественно полезных идей, около 50 - из Свердловской области, более 40 - из Алтайского края и 13 - от жителей Калужской области.

Большинство из проектов нацелено на благоустройство общественных пространств, создание новых объектов уличной спортивной инфраструктуры, поддержку ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья, организацию культурных и краеведческих мероприятий.

«В этом году отмечается рост волонтерской активности в Липецкой области, не подкачали и другие регионы, - отметила заместитель директора фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - Мы благодарны всем неравнодушным людям, которые решили лично участвовать в решении важных социальных проблем своего города или села. Теперь все присланные ими проекты внимательно изучат наши эксперты, и авторов лучших идей мы пригласим на очную защиту. По ее итогам конкурсная комиссия из общественников, журналистов, представителей муниципалитетов, бизнеса и фонда назовет победителей. Их имена мы объявим в мае».

В зависимости от сложности проектов победители получат гранты трех видов – 200 тыс. рублей, 300 тыс. рублей и 450 тысяч рублей. Завершить работы необходимо не позднее девяти месяцев.

За шесть лет добрые дела уже объединили более 30 тысяч человек. На гранты программы направлено свыше 90 млн рублей. Только в прошлом году их обладателями стали 74 жителя из трех федеральных округов России».

Дополнительная информация о Фонде на сайте

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

Вконтакте – https://vk.com/miloserdie.lipetsk

Telegram – https://web.telegram.org/k/#@milonews

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».