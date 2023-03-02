Новым председателем Липецкого горсовета избрали Евгению Фрай

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В Липецком горсовете на очередной 32-й сессии выбрали нового спикера. Впервые за 100-летнюю историю городского парламента эту должность заняла женщина – депутат по округу №12 Евгения Фрай.

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«НАМ ПРЕДСТОИТ РАБОТАТЬ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН»

На пост председателя Евгению Фрай выдвинули от группы Партии «Единая Россия». В тайном голосовании участвовали 33 депутата. Кандидатуру липчанки поддержали единогласно.

- Нам предстоит работать в эпоху серьезных перемен, - обратилась к присутствующим новый спикер. - В это время как никогда важно сотрудничать, быть опорой друг другу. Слушать и слышать. Уважать мнения друг друга. Работать лицом к лицу со своими избирателями. Я очень рассчитываю на вашу вовлеченность, конструктив и трудолюбие.

В работе сессии участвовали руководители области и города. По словам губернатора региона Игоря Артамонова, «две Евгении, Уваркина и Фрай, могут еще больше принести пользы для города Липецка». Мэр Липецка считает нового председателя горсовета компетентным человеком с большим опытом и «готова поддерживать и помогать». А экс-спикер горсовета Александр Афанасьев назвал Евгению Фрай грамотным руководителем, и отметил «ее чуткое и ответственное отношение к горожанам».

Евгении Фрай 49 лет. С 1999 года она возглавляла Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие», учредитель которого ПАО «НЛМК». Фрай избиралась депутатом Липецкого горсовета 5 и 6 созывов. В шестом – в качестве вице-спикера. Она является членом комиссий по социальным вопросам, здравоохранению и экологии, образованию, культуре, спорту и делам молодежи. К своим обязанностям она приступит 9 марта.

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ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ КАЗНА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 2 МИЛЛИАРДА

Также депутаты рассмотрели первые поправки в Бюджет на 2023 год. По доходам и расходам городская казна увеличивается почти на 2 миллиарда рублей, в том числе, за счет безвозмездных поступлений и увеличения налоговых и неналоговых доходов.

В этом году планируется повысить МРОТ до 16 242 рублей и зарплаты некоторым бюджетникам. На это направят 150,4 миллионов рублей. Еще 5 миллионов пойдут на горячее питание для детей участников СВО. В школах сделают капремонт за 61,5 миллион рублей.

На переселение липчан из ветхого и аварийного жилья выделят 121,9 миллион рублей. В городе продолжат обновлять общественные пространства. На благоустройство потребуется 149,6 миллионов бюджетных денег. В казне предусмотрены средства на экологию: 31,9 миллион – на ликвидацию несанкционированных свалок; 1,1 миллион рублей – на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора; 800 миллионов – на новые газомоторные автобусы.

Еще 24 миллиона выделят на закупку и монтаж оборудования для «умной спортплощадки», на которой весь спортинвентарь будет с QR-кодами. В поселке Сырский Рудник грядет реконструкция коммунальных сетей. На это из бюджета выделили 144,5 миллиона.

На 394 миллиона увеличиваются расходы за счет остатков собственных средств в казне. Эти деньги пойдут на ремонт асфальтобетонной установки – 5,4 миллионов; установку светофоров и дорожных знаков – 7 миллионов; биологическую рекультивацию полигона «Венера» - 5 миллионов.

По решению суда инвалидам купят квартиры, потратив 7,7 миллионов рублей. На благоустройство территории Военного городка выделят 2,3 миллиона. Установят 12 видеокамер на улицах Липецка за 1,6 миллиона. На электробусы выделят 1 миллион на условиях софинансирования, остальные средства даст федеральный бюджет.

В итоге, бюджет города в 2023 году по доходам составит 17,7 миллиардов рублей, по расходам 19,1 миллиардов. Дефицит – 1,3 миллиард рублей. Депутаты утвердили поправки в двух чтениях.

Юлия КЛЮЕВА. Фото автора.